Врач раскрыл, что нельзя есть при аллергии на березу

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Аллергикам в период повышенной активности пыльцы стоит воздержаться от употребления продуктов перекрестной аллергии, заявил «Общественной службе новостей» доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По словам специалиста, при аллергии на березу нельзя есть яблоки и морковь, а от меда и семечек следует отказаться при аллергии на травы и полынь.
«Увеличьте потребление продуктов, богатых кверцетином и Омега-3 жирными кислотами. Напомню, что алкоголь может усиливать аллергию», — прокомментировал доктор.Еделев отметил, что самое благоприятное время выхода на улицу для страдающих аллергией — ранее утро или вечер после заката солнца, а также после прошедшего дождя.
Собеседник порекомендовал отслеживать календарь пыльцы, носить маску с респиратором от аллергенов, пить противоаллергические препараты и консультироваться с врачом.
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