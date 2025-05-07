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Врач раскрыл, что нельзя есть при аллергии на березу

Доктор Еделев: при аллергии на березу нельзя есть морковь и яблоки
Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Аллергикам в период повышенной активности пыльцы стоит воздержаться от употребления продуктов перекрестной аллергии, заявил «Общественной службе новостей» доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По словам специалиста, при аллергии на березу нельзя есть яблоки и морковь, а от меда и семечек следует отказаться при аллергии на травы и полынь.
«Увеличьте потребление продуктов, богатых кверцетином и Омега-3 жирными кислотами. Напомню, что алкоголь может усиливать аллергию», — прокомментировал доктор.
Еделев отметил, что самое благоприятное время выхода на улицу для страдающих аллергией — ранее утро или вечер после заката солнца, а также после прошедшего дождя.

Собеседник порекомендовал отслеживать календарь пыльцы, носить маску с респиратором от аллергенов, пить противоаллергические препараты и консультироваться с врачом.

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Врач ответил, нужно ли мыть куриное мясо перед приготовлением
Врач Хорошев: промытое куриное мясо чревато гастритом и язвами
06 мая 2025, 22:58

Фото: istockphoto/fotek

Сырую курятину нельзя мыть перед приготовлением, поскольку вода разносит бактерию Хеликобактер пилори, вызывающую гастрит и язву двенадцатиперстной кишки. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал врач-невролог Павел Хорошев.
«В 98 % случаев в возникновении гастрита, язвы двенадцатиперстной кишки или язвы желудка виноват Хеликобактер пилори. Откуда он берется? На самом деле его много на всех поверхностях. Но откуда он действительно к нам приходит, и чего нам нужно бояться больше всего — так это курицы. Практически 100 % куриного мяса обсеменено Хеликобактер пилори», — пояснил медик.
Собеседник добавил, что если куриное мясо нужно подержать под проточной водой, то лучше это сделать в душе или ванной. После необходимо вымыть все поверхности. Однако Хорошев не рекомендует мыть курятину в принципе. Кроме того, для нее нужны отдельный хорошо промытый мясной нож и разделочная доска. Промывать приборы лучше в посудомойке, говорит эксперт.

«После того как курицу обработали и уложили в какую-то тару для приготовления, очень тщательно мойте руки и очень тщательно убирайте те места, куда могли попасть кровавые брызги при разделке тушки», — добавил Хорошев.
Он резюмировал, что гастрит и язву тяжело лечить. Кроме того, эти заболевания существенно ухудшают качество жизни.

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Психиатр назвал главное отличие забывчивости от деменции
Психиатр Вилков: забывчивость обратима в отличие от деменции
06 мая 2025, 21:18

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Забывчивость обратима в отличие от деменции, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» психиатр Алексей Вилков. По словам специалиста, на забывчивость влияет утомляемость, которая свойственна каждому человеку. Память и внимание в этом случае ухудшаются от перенапряжения и недостатка отдыха, добавил медик.
«Достаточно отдохнуть, выспаться, взять отпуск. Тогда когнитивные способности восстановятся в полном объеме. А при деменции наблюдается устойчивое нарушение когнитивных функций, которые сами по себе и даже с помощью приема лекарственных препаратов полностью не восстанавливаются», — прокомментировал Вилков.
Наиболее известная форма деменции — это болезнь Альцгеймера. Вместе с тем деменция имеет легкую, среднюю и тяжелую формы. Ее признаки: ухудшение памяти относительно текущих событий, невнимательность, рассеянность, забывчивость и выраженное ухудшение памяти.

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#мир
#россия
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#здоровье
#болезни
#врачи
#новости
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«Диабет и онкология»: Диетолог рассказала, почему кишечник называют вторым мозгом
Диетолог Соломатина: в кишечнике происходят процессы, как в мозге
06 мая 2025, 18:11

Фото: iStock/mi-viri

Кишечник называют вторым мозгом, потому что там происходят многие процессы, напрямую влияющие на жизнедеятельность организма.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что кишечник поставили на второе место после центральной нервной системы.

«Кишечник очень похож на головной мозг, то есть у него также есть глиальные клетки (обеспечивают жизнедеятельность нейронов), нейроны. Там происходят связи, выделение многих веществ, сигнальные молекулы, пептиды. Там сосредоточено 70% наших иммунных клеток, гормонов, которые обуславливают поведение», — объяснила эксперт.

По ее словам, 90% серотонина и дофамина вырабатывается именно в кишечнике.

«Любые нарушения со стороны гормонов, метаболитов, будем ли мы раньше стареть, болеть, сердечно-сосудистые заболевания, диабет — все происходит в кишечнике. Там свой мир», — сказала врач.

Она подчеркнула, что в кишечнике также происходит взаимодействие определённых окислителей, свободных радикалов и антиоксидантов.

«Как только нарушается этот баланс, возникают ускоренные разрушения клеток. Еще там происходит цепная реакция вследствие лекарств, курения, стресса, экологии, консервантов и так далее. Баланс исчезает, и начинается раннее старение, дегенеративные изменения, онкология», — предупредила диетолог.

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Диетолог рассказала, как есть шашлык без вреда для здоровья
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#врач
#диетолог
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Главный гериатр России рекомендовала пожилым ограничить употребление шашлыка
06 мая 2025, 12:06

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

Главный внештатный специалист-гериатр министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказала, какое количество шашлыка можно съедать в пожилом возрасте без вреда для здоровья.
«С возрастом замедляются обменные процессы, снижается активность пищеварительных ферментов, ухудшается работа печени, поджелудочной железы и кишечника. Поэтому тяжелая жареная пища усваивается хуже, чаще вызывает дискомфорт и может спровоцировать обострение хронических заболеваний», — объяснила специалист.

По словам Ткачевой, пожилым людям рекомендуется употреблять не более 100 г мяса в день. При этом желательно выбирать мясо индейки, кролика, куриную грудку и избегать свинины или баранины.

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Стоматолог раскрыла главные ошибки в уходе за зубами
Врач Чепуркова: на уход за полостью рта нужно тратить 15-30 минут в день
05 мая 2025, 20:42

Фото: iStock/didesign021

Столкнуться с кариесом, воспалением дёсен и неприятным запахом изо рта можно и при регулярной чистке зубов. Всё дело к неправильном подходе к гигиене полости рта, отметила профессор, доктор медицинских наук, спикер REVIXAN Ольга Чепуркова.
Основной ошибкой становится подмена понятий. Многие ошибочно полагают, что использования паст, ополаскивателей и спреев достаточно для поддержания чистоты. Однако настоящую гигиену полости рта обеспечивают три инструмента: обычная зубная щётка, монопучковая щётка и межзубные ёршики. Все остальные средства являются лишь вспомогательными. К ним также относятся ирригаторы, индикаторы налёта и капы для фотодинамической терапии.

Также Чепуркова в беседе с «Известиями» призвала россиян уделить особое внимание технике чистки. Она подчеркнула, что около 80% пациентов не умеют правильно удалять бактериальный налёт с зубов.

«Без индикации биопленки – окрашивания налета – невозможно понять, где зубы действительно очищены, а где нет. Среднее время, необходимое для полноценной гигиены, – от 15 до 30 минут в день. Увы, большинство ограничиваются двумя минутами», – пояснила специалист.
Кроме того, врач отметила немаловажную роль питания. Так, преобладание в рационе мягких и рафинированных продуктов приводит к снижению естественного очищения зубов. В связи с этим, стоматолог призвала есть как можно больше твёрдых овощей и фруктов, а также обязательно поддерживать водный баланс, чтобы не создавать условия для размножения бактерий.

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