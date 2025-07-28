Стало известно, как уберечь кожу от солнечных ожогов

28 июля 2025, 18:21

Дерматолог Амосова: солнечные ожоги нужно лечить пантенолом

Фото: iStock/verona_S

Длительное нахождение на солнце, по мнение специалистов, небезопасно для здоровья. Порой это приводит к сбою лимфатической системы, вследствие чего возникают отеки, особенно в области лица и лодыжек.





Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что под воздействием тепла и ультрафиолета клапаны сосудов повреждаются, и жидкость начинает застаиваться, что негативно влияет на организм.



Эксперт объяснила, что ультрафиолетовые лучи создают в клетках миллионы свободных радикалов, что вызывает воспаления, красноту и боль.





«Если же ожог на солнце уже получен, в течение двух-трех дней наносить на поврежденные участки пантенол, далее применять средства с антиоксидантами — витаминами С и Е, а также гиалуроновой и феруловой кислотой, алоэ и церамидами», — посоветовала врач.