Стало известно, как уберечь кожу от солнечных ожогов
Дерматолог Амосова: солнечные ожоги нужно лечить пантенолом
Длительное нахождение на солнце, по мнение специалистов, небезопасно для здоровья. Порой это приводит к сбою лимфатической системы, вследствие чего возникают отеки, особенно в области лица и лодыжек.
Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что под воздействием тепла и ультрафиолета клапаны сосудов повреждаются, и жидкость начинает застаиваться, что негативно влияет на организм.
Эксперт объяснила, что ультрафиолетовые лучи создают в клетках миллионы свободных радикалов, что вызывает воспаления, красноту и боль.
«Если же ожог на солнце уже получен, в течение двух-трех дней наносить на поврежденные участки пантенол, далее применять средства с антиоксидантами — витаминами С и Е, а также гиалуроновой и феруловой кислотой, алоэ и церамидами», — посоветовала врач.
По словам Амосовой, через неделю уход можно дополнить косметикой с центеллой, ниацинамидом, пептидами, мочевиной (5% для лица, 10% для тела) и трегалозой. Специалист порекомендовала избегать долго пребывания на солнце, чтобы избежать неприятных последствий.