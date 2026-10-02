Стало известно, какая неочевидная ошибка завышает показатели давления
Ученые выяснили, что неправильное положение руки во время измерения артериального давления может заметно завысить показатели и привести к ошибочному диагнозу гипертонии. Результаты исследования опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine.
В эксперименте Университета Джонса Хопкинса приняли участие 133 человека в возрасте от 18 до 80 лет. Исследователи сравнили показатели давления при разных положениях руки.
Выяснилось, что если во время процедуры рука остается без опоры — например, свободно свисает вдоль тела, — систолическое давление в среднем оказывается выше на 6,5 мм рт. ст., а диастолическое — на 4,4 мм рт. ст. При расположении руки на коленях верхнее давление в среднем увеличивалось на 3,9 мм рт. ст.
По словам руководителя исследования Тэмми Брэйди, положение руки имеет существенное значение для точности измерения. Даже несколько дополнительных единиц могут повлиять на интерпретацию результата: например, показатель 123 мм рт. ст. при определенных условиях может приблизиться к 130, а 133 — к 140.
Специалисты рекомендуют измерять давление сидя, опираясь спиной на спинку стула и не скрещивая ноги. Руку следует положить на стол так, чтобы манжета располагалась примерно на уровне сердца. Соблюдение этих правил позволяет снизить вероятность получения искаженных показателей.
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