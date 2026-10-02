Стало известно, какая неочевидная ошибка завышает показатели давления

02 октября 2026, 20:34

JAMA: врач может поставить гипертонию из-за неправильного положения руки

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Ученые выяснили, что неправильное положение руки во время измерения артериального давления может заметно завысить показатели и привести к ошибочному диагнозу гипертонии. Результаты исследования опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine.