Живодер обстрелял дворняжку на глазах у детей в Амурской области
Житель в Амурской области предстанет перед судом за стрельбу в собаку на детской площадке. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в Райчихинске. Мужчина дважды выстрелил из ружья в дворовую собаку прямо на глазах у детей. Причиной жестокой расправы, по его словам, стал лай животного в сторону несовершеннолетнего племянника.
Следствие предъявило стрелявшему обвинение в жестоком обращении с животными. У фигуранта изъяли оружие и аннулировали разрешение на его хранение. Теперь живодеру грозит до пяти лет лишения свободы.
