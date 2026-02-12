Живодер обстрелял дворняжку на глазах у детей в Амурской области

12 февраля 2026, 06:56

Амурчанин дважды выстрелил из ружья в дворовую собаку на детской площадке

Фото: iStock/Alexander Kuzmin

Житель в Амурской области предстанет перед судом за стрельбу в собаку на детской площадке. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.