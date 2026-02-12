Достижения.рф

Живодер обстрелял дворняжку на глазах у детей в Амурской области

Амурчанин дважды выстрелил из ружья в дворовую собаку на детской площадке
Фото: iStock/Alexander Kuzmin

Житель в Амурской области предстанет перед судом за стрельбу в собаку на детской площадке. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.



Инцидент произошёл в Райчихинске. Мужчина дважды выстрелил из ружья в дворовую собаку прямо на глазах у детей. Причиной жестокой расправы, по его словам, стал лай животного в сторону несовершеннолетнего племянника.

Следствие предъявило стрелявшему обвинение в жестоком обращении с животными. У фигуранта изъяли оружие и аннулировали разрешение на его хранение. Теперь живодеру грозит до пяти лет лишения свободы.

