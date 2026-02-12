У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали 12 февраля в 06:27 по местному времени (01:27 мск). Эпицентр находился в 180 километрах южнее города Хэнчунь, население которого составляет более 31 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 15 километров. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.
Ранее сообщалось, что у Курильских островов произошли два землетрясения магнитудами 5,1 и 5,3. Аппаратура их зафиксировала утром 12 февраля. Местные жители могли ощутить толчки силой до трех баллов.
