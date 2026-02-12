Достижения.рф

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3

Фото: iStock/allanswart

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



Подземные толчки зафиксировали 12 февраля в 06:27 по местному времени (01:27 мск). Эпицентр находился в 180 километрах южнее города Хэнчунь, население которого составляет более 31 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 15 километров. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

Ранее сообщалось, что у Курильских островов произошли два землетрясения магнитудами 5,1 и 5,3. Аппаратура их зафиксировала утром 12 февраля. Местные жители могли ощутить толчки силой до трех баллов.

Лидия Пономарева

