Стало известно, какие продукты небезопасно покупать на курорте

08 июля 2026, 14:47

Врач Булатов: пирожки и овощи могут стать причиной кишечных инфекций

Фото: iStock/IjordaN

Употребление продуктов, купленных у непроверенных продавцов на курорте, может привести к кишечным инфекциям. Об этом сообщил РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.