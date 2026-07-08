Стало известно, какие продукты небезопасно покупать на курорте
Употребление продуктов, купленных у непроверенных продавцов на курорте, может привести к кишечным инфекциям. Об этом сообщил РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
По его словам, не только пирожки, но и фрукты с овощами могут представлять опасность. Булатов акцентировал внимание на том, что на пляже следует употреблять исключительно бутилированную «чистую» воду. Он также рекомендовал избегать компотов, сладких газированных напитков и соков, которые могут испортиться быстрее из-за жары и высокой влажности.
Врач подчеркнул, что даже продукты, принесенные на пляж, требуют строгого соблюдения определенных правил. Фрукты и овощи перед употреблением необходимо тщательно вымыть. Оставлять еду под прямыми солнечными лучами категорически запрещено, так как это способствует быстрому распространению инфекций. Кроме того, открытые продукты на пляже привлекают насекомых, которые могут переносить кишечные инфекции, заключил Булатов.
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