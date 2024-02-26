Стало известно, кому противопоказана комбуча

Фото: istockphoto.com/Thirawatana Phaisalratana
Диетолог Виктория Безнебеева заявила, что такой напиток, как комбуча, противопоказан людям со слабым иммунитетом и больным сахарным диабетом.
При этом, специалист отметила полезность напитка для желудка.
Ранее нутрициолог, руководитель научно-методического департамента Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова заявила, что полезный ужин включает в себя лёгкие источники белка.
Читайте также:
Диетолог Юзуп назвала один из самых доступных суперфудов
Диетолог Дианова заявила о связи тяги к сладкому и эмоций
Диетолог Дианова предостерегла людей с болезнями ЖКТ от интервального голодания
«Комбуча — полезный напиток, который ускоряет метаболизм, уменьшает воспаления на коже. Но к его употреблению есть противопоказания. В первую очередь, это диабет — частое употребление может привести к снижению уровня сахара в крови. Также не рекомендую пить ее людям со слабым иммунитетом», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Безнебеева.
Читайте также:
Диетолог Юзуп назвала один из самых доступных суперфудов
Диетолог Дианова заявила о связи тяги к сладкому и эмоций
Диетолог Дианова предостерегла людей с болезнями ЖКТ от интервального голодания
Мелисса Тимофеева