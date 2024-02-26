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Стало известно, кому противопоказана комбуча

Диетолог Безнебеева не рекомендовала напиток больным диабетом
26 февраля 2024, 17:13
Фото: istockphoto.com/Thirawatana Phaisalratana

Фото: istockphoto.com/Thirawatana Phaisalratana

Диетолог Виктория Безнебеева заявила, что такой напиток, как комбуча, противопоказан людям со слабым иммунитетом и больным сахарным диабетом.
При этом, специалист отметила полезность напитка для желудка.

«Комбуча — полезный напиток, который ускоряет метаболизм, уменьшает воспаления на коже. Но к его употреблению есть противопоказания. В первую очередь, это диабет — частое употребление может привести к снижению уровня сахара в крови. Также не рекомендую пить ее людям со слабым иммунитетом», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Безнебеева.


Ранее нутрициолог, руководитель научно-методического департамента Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова заявила, что полезный ужин включает в себя лёгкие источники белка.

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#здоровье
#напитки
#питание
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Хирург Умнов: Вино способно разрушить мозг
26 февраля 2024, 17:29

Фото: istockphoto.com/ipopba

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление вином приводи к разрушению клеток головного мозга, в частности, к этому приводит винный алкоголизм.
Также чрезмерное употребление напитка разрушительно влияет на клеточные процессы, создающие костную ткань.

«В красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли. Вино является мочегонным средством, способствуя обезвоживанию и головным болям при похмелье. Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают. Если человек курит, то нейроны гибнут ещё быстрее. У алкоголиков появляются рубцы на коре головного мозга, она отекает», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, почему курильщики могут остаться без зубов.

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#вино
#нарколог
#алкоголизм
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Нутрициолог Ломкова: Лучше употреблять лёгкие источники белка
26 февраля 2024, 17:01

Фото: istockphoto.com/vaaseenaa

Нутрициолог, руководитель научно-методического департамента Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова заявила, что полезный ужин включает в себя лёгкие источники белка.
К таким продуктам эксперт отнесла нежирные сорта рыбы, мяса, креветки и яйца являются отличным вариантом на ужин.

«Есть основные правила в ужине. Первый — разнообразие в питании. Включайте продукты из разных пищевых групп, чтобы обеспечить организм необходимыми веществами. Важно соблюдать и умеренность в размере порций. Контролируйте количество пищи. Учитывайте сбалансированное сочетание питательных веществ», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Она также рекомендовала употреблять качественные продукты, избегая обработанных и высококалорийных продуктов.

Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.

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#продукты
#диетолог
#питание
#здоровье
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Врач назвала опасные последствия сахарозаменителей
Врач Павлюк объяснила, чем опасен подсластитель стевия
26 февраля 2024, 15:53

Фото: IStock/Tamara Chuchkova

В России 27 февраля перестанут использовать сразу 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевия. Этот заменитель сахара часто используют худеющие.
Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», что норма сахара в день – 10% от рациона. Если человек съедает три-шесть ложек сахара в день, у него может развиться сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Чтобы сократить потребление сахара, специалисты советуют перейти на некалорийные сахарозаменители, к которым в том числе относится стевия. Однако они также могут привести к проблемам со здоровьем.
«Обычно, чтобы сократить калорийность рациона, рекомендуют заменить калорийные сахарозаменители на некалорийные. И обычно обращают внимание на стевия, сукралоза, эритритол, аспартам, если его не нагревать. Но исследования говорят, что напитки с этими же сахарозаменителями увеличивают риск сахарного диабета, как и сахар. Просто от сахара этот риск в два раза выше», — отметила специалист.
По словам врача из-за сладкого вкуса сахарозаменителей, организм также вырабатывает инсулин и повышает риск развития заболеваний.
«Предполагается, что сахарозаменители негативно влияют на наш организм тем, что имеют сладкий вкус. Из-за него у нас вырабатывается инсулин. Также считается, что они негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, на микробиоту», — добавила Павлюк.
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#врач
#диетолог
#сахар
#сахарный диабет
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Названа самая главная ошибка людей с гипертонией
Врач Фомичева назвала основной ошибкой невыполнение рекомендаций врача
26 февраля 2024, 15:45

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева заявила, что основной проблемой людей с гипертонией является невыполнение предписаний медиков.
В частности, это касается правил приёма и дозировок препаратов.

«Нерегулярный приём препаратов от давления, только когда оно повышается — это неверно! Гипотензивную терапию надо принимать ежедневно, по схеме, назначенной врачом, даже если утром, казалось бы, нормальное артериальное давлению. Плановую терапию необходимо проводить регулярно», — прокомментировала в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что гипотония является нормой, а не болезнью. Он добавил, что низкого давления как такового нет, а есть лишь сосудистая остановка, когда давление резко снижается под воздействием препаратов или чего-то ещё, при этом постоянное низкое давление, по словам врач, является нормой.

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#кардиолог
#врач
#здоровье
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Кардиолог Конев раскрыл, как часто нужно измерять давление
Кардиолог Конев объяснил, почему россияне скупают тонометры
26 февраля 2024, 14:47

Фото: IStock/Ake Ngiamsanguan

В 2023 году спрос на тонометры в России вырос на 29%. За прошедший год россияне через интернет-сервисы купили 2,2 млн приборов, годом ранее эта цифра достигала 890 тысяч штук.
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с «Радио 1» объяснил это тем, что в России стареет население, уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями не уменьшается, но также в стране растёт медицинское просвещение. По его словам, россияне стали внимательнее относиться к здоровью.
«Не секрет, что среди старшего возраста количество лиц, страдающих повышенным артериальным давлением, превышает 50 процентов. И такой спрос на тонометры можно объяснить просвещением. Я надеюсь, что это приведёт к снижению заболеваемости в ближайшее годы и повышению эффективности лечения артериальной гипертензией, потому что её последствия чрезвычайно опасны для человека», — сказал врач.
По словам специалиста, тонометр должен быть в каждой семье с возрастными гражданами. Прибор поможет обозначить проблемы и скорректировать курс лечения.
«Если человек получает какое-то давление от артериальной гипертензии, нужно измерять давление перед каждым приёмом лекарств, чтобы оценить эффективность действия лекарственных средств. Также нужно вести дневник самонаблюдения. Через несколько дней будет понятно, требуется ли такое частое измерение давления», — добавил Конев.
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#кардиолог
#болезнь
#врач
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Эксперт рассказала, какие продукты нужно съесть, чтобы снизить давление
Диетолог Хуанг: нормализующий давление калий содержится в бананах и орехах
26 февраля 2024, 13:55

Фото: istock / Everyday better to do everything you love

Калий, нормализующий артериальное давление содержится в некоторых простых продуктах. Об этом рассказала диетолог Липин Хуанг из исследовательского Института Джорджа, пишет The Sun.

Эксперт отметила, что большое количество калия содержат бананы, киви и финики, а также в бобовые, орехи и листовая зелень. Хуанг также порекомендовала заменить обычную соль на соль содержанием калия. Как утверждает диетолог, это может снизить риск инсульта на 14%, а сердечно-сосудистых заболеваний — на 13%.

В качестве примера специалист привела исследования, в котором приняло участие больше 20 тысяч человек. На протяжении 5 лет они употребляли калийсодержащую соль вместо обычной. В исследовании отмечается, что давление у испытуемых понижалось за счет увеличения количества калия в рационе.

Ранее Уролог заявил, что болезни сердца и сосудов являются главной причиной импотенции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#соль
#счёт
#сердце
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В Подмосковье стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе медиков
26 февраля 2024, 13:52

Фото: iStock/anyaberkut

Приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе врачей и конкурсе на лучшего специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Сейчас идёт первый этап конкурса: начался прием заявок на участие на уровне медорганизаций. Желающим проявить себя необходимо обратиться в кадровую службу своей больницы и подать заявку», — пояснила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Далее экспертная комиссия областного Минздрава выберет кандидатов от региона, которые представят Подмосковье на всероссийском уровне.

В министерстве напомнили, что в прошлом году врачи из Московской области стали одержали на конкурсе несколько побед. В частности, лучшим кардиологом была признана Татьяна Вялова, работающая в Клинской больнице, а лучшим анестезиологом-реаниматологом — Александр Пикалев из Можайской больницы. Кроме того, в номинации «Лучший врач общей практики» второе место занял Антон Панов из Талдомской больницы, а в номинации «Лучший неонатолог» третьим стал Денис Аксёнов — сотрудник Балашихинского родильного дома.

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#врачи
#светлана стригункова
#подмосковье
#московская область
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Мясников развеял миф о низком давлении
26 февраля 2024, 13:19

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что гипотония является нормой, а не болезнью.
«Низкое давление — это нормальное давление. Это вариант нормы, а если вы плохо себя чувствуете при гипотонии, то это из-за того, что в вашей жизни мало спорта или его нет совсем. Также причина может быть еще и в том, что ваш организм не приспособлен к внешней среде», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Он добавил, что низкого давления как такового нет, а есть лишь сосудистая остановка, когда давление резко снижается под воздействием препаратов или чего-то ещё, при этом постоянное низкое давление, по словам врач, является нормой.

Ранее невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская заявила об опасности развития аутоимунных заболеваний после ОРВИ.

«Во время борьбы с ОРВИ организм активизирует защитные механизмы: иммунная система вырабатывает антитела и специализированные клетки для борьбы с вирусом. Этот процесс включает активацию Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, усиливается работа макрофагов, поглощающих и перерабатывающих вирусные частицы», — пояснила в беседе с RT Демьяновская.

В этом процессе, пояснила врач, может возникнуть ситуация, когда защитные механизмы начинают бороться не только с вирусами, но и с собственными клетками организма, что и приводит в последствии к осложнениям.

А невролог Кирилл Алмазов заявлял, что тревожность может быть вызвана различными причинами, такими как стресс, низкая самооценка, перфекционизм и неврологические или кардиологические заболевания.

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#врач
#орви
#заболевания
#здоровье
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Врач Хасиева: «Наукой метеозависимость не доказана»
26 февраля 2024, 12:56

Фото: istockphoto.com/fizkes

Терапевт Софья Хасиева ответила на вопрос, является ли метеозависимость мифом.
Она отметила, что в медицине нет ни доказательств, ни опровержений такому состоянию организма.

«Метеозависимость —реакция организма на изменения условий окружающей среды. Эта реакция не является официально принятой болезнью. Наукой метеозависимость не доказана, но и чётких опровержений существования этого явления нет. Методов борьбы с этим состоянием немного, и все они не обладают стопроцентной эффективностью», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Хасиева.

А врач-аллерголог, врач-иммунолог Александра Соболева рассказала, когда людям, страдающим от аллергии на пыльцу, лучше всего начать принимать необходимые лекарства.

«Старт приёма лекарственных препаратов должен быть уже в первый день наличия пыльцы в воздухе в низкой концентрации или же тогда, когда мониторинги пыльцы её не улавливают, а симптомы у человека уже начали проявляться. Это поможет наиболее комфортно пережить этот период», — пояснила в беседе с RT врач.

Ранее эндокринолог Анастасия Фатеева рассказала, что рак щитовидной железы может возникнуть в ходе лечения других онкологических заболеваний.

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#симптомы
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