Стало известно, могут ли вышки 5G вызывать рак
Онколог Пылев: достоверных сведений о связи 5G с раком нет
Врач-онколог Андрей Пылев заявил, что нет достоверных сведений, которые подтверждают связь между нахождением рядом с вышками 5G и развитием рака.
11 сентября Минцифры РФ сообщило, что в России официально запустили связь 5G. В ведомстве отметили, что новая технология представляет собой комплексную экосистему, предназначенную для цифровой трансформации экономики.
В беседе с «Газетой.Ru» Пылев подчеркнул, что теория о риске рака от вышек 5G не имеет доказательств.
«Никаких объективных данных, свидетельствующих достоверно о потенциальном вреде и опасности данной истории, нет. Поэтому эта теория не находит своего подтверждения», — отметил он.Новый стандарт связи, который внедряют в России, сможет применяться для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, развития телемедицины, цифровизации промышленности и в ряде других сфер.