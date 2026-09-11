Стало известно, могут ли вышки 5G вызывать рак

11 сентября 2026, 12:19

Онколог Пылев: достоверных сведений о связи 5G с раком нет

Фото: Istock/AnuchaCheechang

Врач-онколог Андрей Пылев заявил, что нет достоверных сведений, которые подтверждают связь между нахождением рядом с вышками 5G и развитием рака.





11 сентября Минцифры РФ сообщило, что в России официально запустили связь 5G. В ведомстве отметили, что новая технология представляет собой комплексную экосистему, предназначенную для цифровой трансформации экономики.



В беседе с «Газетой.Ru» Пылев подчеркнул, что теория о риске рака от вышек 5G не имеет доказательств.

«Никаких объективных данных, свидетельствующих достоверно о потенциальном вреде и опасности данной истории, нет. Поэтому эта теория не находит своего подтверждения», — отметил он.