Медики предупредили россиян о коварстве деменции
Ранние признаки деменции могут быть настолько незаметными, что их принимают за обычные возрастные изменения или вовсе не замечают. Об этом сообщили невролог Джо Вергезе и гериатр, специалист по деменции Малаз Бустани, передает Newsweek.
Вергезе подчеркнул, что важно обратить внимание на изменения в поведении человека, если он начал забывать недавние события, стал испытывать затруднения с подбором слов, оплатой счетов, правильным приемом лекарств или выполнением повседневных задач. К симптомам деменции также относятся потеря ориентации в знакомых местах, изменение походки, поведения и обоняния.
Бустани отметил, что ранние признаки деменции могут быть неочевидны даже для специалистов. Он рассказал, что не смог своевременно распознать болезнь у своего отца. Подозрения возникли только после госпитализации родителя из-за серьезных последствий неправильного приема лекарств. По словам врача, к этому моменту деменция уже прогрессировала в течение нескольких лет. Ранняя диагностика заболевания имеет большое значение не только для подготовки к будущим изменениям, но и для замедления прогрессирования болезни, добавили медики.
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