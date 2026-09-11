Медики предупредили россиян о коварстве деменции

11 сентября 2026, 11:57

Гериатр Бустани: Признаки деменции могут быть незаметны даже для врачей

Фото: iStock/Hartmut Kosig

Ранние признаки деменции могут быть настолько незаметными, что их принимают за обычные возрастные изменения или вовсе не замечают. Об этом сообщили невролог Джо Вергезе и гериатр, специалист по деменции Малаз Бустани, передает Newsweek.