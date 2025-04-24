Стало известно, на какие заболевания у женщин могут указывать боли внизу живота

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Боли внизу живота у женщин могут указывать на серьезные гинекологические заболевания, которые необходимо лечить. Об этом рассказал гинеколог-хирург Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Максим Войнов.
«Иногда такой симптом может быть связан с временными или неопасными состояниями, но зачастую это сигнал о серьезных гинекологических проблемах. Пренебрежение такими болями может привести к опасным осложнениям», — пояснил Войнов в беседе с «Известиями».
Он предупредил, что боли внизу живота часто указывают на наличие эндометриоза, воспалительных процессов матки и придатков, кисты яичников или миомы матки.
Гинеколог подчеркнул, что без лечения эти болезни могут перерасти в хронические состояния и стать причиной бесплодия.
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Элина Позднякова