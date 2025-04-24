Стало известно, на какие заболевания у женщин могут указывать боли внизу живота

Анализ крови на уровень холестерина нужно обязательно сдавать мужчинам после 35 лет и женщинам после 50 лет, либо при наступлении менопаузы. Об этом заявила диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова. По ее словам, важно исследовать не только общий холестерин, но и на «плохой» и «хороший» отдельно.