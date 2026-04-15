Стало известно, на пыльцу каких деревьев россияне жалуются чаще всего
Врач Чернышова перечислила самые частые виды респираторной аллергии в России
В России среди всех видов респираторной аллергии чаще всего встречаются реакции на пыльцу раннецветущих деревьев. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог, педиатр Екатерина Чернышова.
В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что период цветения таких растений обычно продолжается с начала марта до конца мая.
«Чаще всего россияне страдают аллергией на пыльцу берёзы, ольхи, дуба, ивы и других раннецветущих деревьев. В этом случае может развиваться аллергический ринит, когда закладывает нос, появляется чихание, насморк. Может возникнуть аллергический конъюнктивит, слезотечение, покраснение и зуд глаз, гнойное отделение», — пояснила педиатр.Чернышова добавила, что симптомы способны затрагивать и дыхательную систему: при аллергии вероятны кашель и одышка. В отдельных случаях, предупредила врач, возможно развитие аллергической бронхиальной астмы.