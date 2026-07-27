Стало известно, насколько высок риск завоза бубонной чумы из Монголии в Россию
Врач Мескина: россиянам не стоит опасаться бубонной чумы из Монголии
Врач-инфекционист Елена Мескина оценила риски распространения бубонной чумы из Монголии в соседние регионы России как крайне низкие.
В беседе с «Абзацем» эксперт отметила, что из указанной страны возможен лишь локальный эпизодический очаг. Она подчеркнула, что российские санитарные службы регулярно отслеживают обстановку.
«Санитарно-эпидемиологические станции во всех близлежащих регионах регулярно проводят обследования грызунов для того, чтобы определить вероятности заражения. Видится, что ситуация с инфицированием человека чумой в Монголии не рисковая с точки заноса [в Россию]. Если бы опасения были, существуют условия, при которых вводятся ограничительные мероприятия», — заявила Мескина.Для защиты врач советует избегать контактов с дикими грызунами и мест их массовой гибели, а также временно отказаться от поездок в пострадавшие районы Монголии.