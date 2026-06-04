Стало известно, о каких сбоях в организме сигнализирует тяга к сладкому

04 июня 2026, 08:10

Врач Смирнова: навязчивые мысли о сладком свидетельствуют о нехватке магния

Фото: Istock/AnnaPustynnikova

Врач Юлия Смирнова заявила, что тяга к сладкому или мучному сигнализирует о дискомфорте и сбоях в организме. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.





По словам эксперта, многие продукты, включая рыбу, овощи и злаки, успешно заменяют конфеты и шоколад. Иногда достаточно выпить воды или выполнить дыхательные упражнения.

«Мы привыкли думать: «тянет на сладкое — мозгу не хватает глюкозы». На самом деле это чаще всего просто пищевая привычка и скачки сахара в крови», — отметила Юлия.