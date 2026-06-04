Стало известно, о каких сбоях в организме сигнализирует тяга к сладкому
Врач Смирнова: навязчивые мысли о сладком свидетельствуют о нехватке магния
Врач Юлия Смирнова заявила, что тяга к сладкому или мучному сигнализирует о дискомфорте и сбоях в организме. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, многие продукты, включая рыбу, овощи и злаки, успешно заменяют конфеты и шоколад. Иногда достаточно выпить воды или выполнить дыхательные упражнения.
«Мы привыкли думать: «тянет на сладкое — мозгу не хватает глюкозы». На самом деле это чаще всего просто пищевая привычка и скачки сахара в крови», — отметила Юлия.Смирнова пояснила: навязчивые мысли о шоколаде могут указывать на дефицит магния — тогда помогают семена кунжута, чиа или орехи. Желание съесть булочки или макароны говорит о проблемах с микробиотой кишечника и скачках сахара.
Специалист заявила, что Омега-3 жирные кислоты стабилизируют уровень глюкозы. Для этого стоит добавить в рацион жирную рыбу, льняное семя, грецкие орехи. Замороженный виноград или банан заменяют сорбет. Внутрь финика можно положить орех и обвалять его в какао. Тяга к сладкому проходит, если потерпеть 15–20 минут и выпить стакан воды или подышать по схеме 4–7–8.