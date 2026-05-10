Стало известно о неожиданной пользе сыра для засыпания

10 мая 2026, 18:53

Диетолог Круглова рассказала о пользе сыра перед сном

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, почему полезно есть сыр перед сном и как правильно это делать.





В беседе с URA.RU специалист сообщила, что кусочек сыра на ночь ускоряет засыпание, поскольку этот продукт содержит триптофан — предшественник серотонина и мелатонина. Кроме того, молокопродукт даёт длительное насыщение благодаря белку казеину.



Круглова подчеркнула, что при вечернем голоде можно перекусить салатом с сыром. Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью не стоит есть этот продукт перед сном: у них могут возникнуть изжога или горечь во рту. Врач посоветовала ужинать за 1–1,5 часа до сна.

«Рекомендуется ограничиться порцией около 40 граммов сыра в день. Кроме того, при стремлении снизить вес следует обращать внимание и на жирность других молочных продуктов, присутствующих в рационе», — отметила она.