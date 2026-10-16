Врач назвал неочевидные признаки хорошего здоровья
На крепкое здоровье у человека могут указывать некоторые неочевидные признаки. Об этом заявил врач общей практики Дональд Грант, передает издание Metro.
Согласно мнению специалиста, о хорошем физическом состоянии можно судить по ряду признаков. Среди них — способность надевать носки стоя, вставать с пола без использования рук и сохранять равновесие на одной ноге. Эти действия требуют мышечной силы, гибкости суставов, координации движений и устойчивости.
Кроме того, сила хвата может свидетельствовать о состоянии мышц и нервной системы. А возможность подниматься по лестнице без заметной одышки позволяет оценить физическую форму и работу сердечно-сосудистой системы, подчеркнул он.
Врач отметил, что важным показателем здоровья является чувство голода, которое возникает в одно и то же время каждый день. Не менее значимым фактором считается качество сна. Если человек просыпается отдохнувшим и полным сил, это свидетельствует о полноценном ночном отдыхе.
Грант напомнил, что такие простые тесты на состояние здоровья не заменяют профессиональное медицинское обследование. Однако они могут помочь выявить слабые места и подсказать, на что стоит обратить внимание.
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