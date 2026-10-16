Врач назвал неочевидные признаки хорошего здоровья

16 октября 2026, 15:22

Врач Грант: Чувство голода в одно и то же время может указывать на хорошее здоровье

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На крепкое здоровье у человека могут указывать некоторые неочевидные признаки. Об этом заявил врач общей практики Дональд Грант, передает издание Metro.