Врач-педиатр предупредила о вреде сладкой газировки для детей

17 октября 2026, 02:08

Врач-педиатр Петрова-Колосова: Сладкая газировка вредит зубной эмали ребенка

Фото: iStock/monticelllo

Сладкие газированные напитки вредят зубной эмали и работе кишечника у детей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» Елизавета Петрова-Колосова.