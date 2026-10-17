Врач-педиатр предупредила о вреде сладкой газировки для детей
Сладкие газированные напитки вредят зубной эмали и работе кишечника у детей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» Елизавета Петрова-Колосова.
По словам специалиста, такие сладкие газировки содержат сиропы, сахар и регуляторы кислотности. Они разрушают эмаль, особенно молочных зубов, в то время как избыток сахара может привести к ожирению и нарушению углеводного обмена. Потребление такого напитка повышает кислотность в желудке, раздражает слизистую, вызывает изжогу и сбои в работе кишечника.
Педиатр также не советует давать детям до шести лет минеральную газированную воду. Это связано с риском заброса желудочного содержимого в пищевод, вздутия живота и развития гастрита. Кроме того, при наличии у ребенка заболеваний желудочно-кишечного тракта такая вода противопоказана.
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