Стало известно о повышенном риске некоторых заболеваний у женщин

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Риск некоторых серьезных заболеваний у женщин выше, чем у мужчин. Об этом рассказала гинеколог Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
«Женские половые гормоны эстрогены расширяют кровеносные сосуды. Благодаря этому артериальное давление у женщин репродуктивного возраста обычно ниже, собственно, как и риск инфарктов, инсультов. Однако ситуация меняется к моменту менопаузы: количество эстрогенов снижается, и риск опасных болезней становится выше», — пояснила Уланкина в интервью «Известиям».
Кроме того, по словам врача, женщины чаще мужчин страдают железодефицитной анемией. Причиной становятся обильные менструации, кровопотери в родах или жесткие диеты.
Также женщины в три раза чаще мужчин страдают от мигрени. Головная боль может возникать на фоне менструации, овуляции или беременности. При этом сахарный диабет у женщин встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Им страдают порядка 12% представительниц прекрасного пола. Болезнь провоцирует лишний вес, неправильное питание, низкая физическая активность и сердечно-сосудистые заболевания.
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