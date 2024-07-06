Стало известно о рисках распространения чумы в России

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В Роспотребнадзоре исключили риски завоза бубонной чумы в Россию из Соединённых Штатов.
Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что в штате Колорадо выявили пациента, заразившегося чумой. При этом остаётся неизвестным как личность пациента, так и способ его заражения.
«Риски распространения чумы в РФ исключены. В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы», — говорится в сообщении российского ведомства.
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