Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Стало известно о рисках распространения чумы в России

Стало известно о рисках распространения чумы в России

В Роспотребнадзоре исключили риски распространения чумы в России
06 июля 2024, 13:25
Фото: iStock/ChamilleWhite

Фото: iStock/ChamilleWhite

В Роспотребнадзоре исключили риски завоза бубонной чумы в Россию из Соединённых Штатов.


Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что в штате Колорадо выявили пациента, заразившегося чумой. При этом остаётся неизвестным как личность пациента, так и способ его заражения.

«Риски распространения чумы в РФ исключены. В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы», — говорится в сообщении российского ведомства.

Читайте также:

Травмы, кишечные инфекции и глисты: Где и как купаться, чтобы остаться здоровым

Врач Чудаков объяснил ухудшение самочувствия перед дождём и грозой

Врач Касперович напомнила о страшной опасности употребления спиртного в жару
#роспотребнадзор
#болезнь
#сша
#чума
Врач Жемчугов назвал основные источники ротавируса
05 июля 2024, 18:31

Фото: iStock/metamorworks

Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что ротавирусная инфекция набирает обороты практически каждое лето, особенно в курортных регионах.
Источниками заражений такой инфекцией служат температура и окружающая среда, которые благоприятствуют её развитию, а также вода. Передаётся ротавирус, напоминает врач, фекально-оральным путём.

«Желудочно-кишечные инфекции и зимой тоже бывают в связи с фкально-оральным путем передачи. В первую очередь нужно пить проверенную воду, чтобы избежать заражения. В поездки лучше всего брать воду в запечатанных бутылках», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Жемчугова.

А гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о вреде частого употребления мороженого.

«При частом употреблении мороженого увеличивается активность сальных желёз. Влияние коровьего молока в сочетании с большим количеством животных жиров для людей с акне усиливает его, поэтому они страдают, им вообще нельзя молоко, сметану, мягкие сыры типа маскарпоне и так далее, все сладкое, вкусное и десертное», — заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина призывала отказаться от завтрака кашами быстрого приготовления, поскольку такие продукты практически не имеют полезных свойств.

Читайте также:

Россиянам раскрыли напиток, эффективно спасающий от жары

Врач Зарубина предостерегла от каш быстрого приготовления

Врач Алкашева объяснила резкие скачки веса у женщин
#вода
#продукты
#врач
#здоровье
#инфекция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 32 муниципалитетах Подмосковья проведут акцию «Проверь здоровье в парке»
05 июля 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области 6 и 7 июля вновь состоится акция «Проверь здоровье в парке». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Выездные бригады врачей будут работать в 32 городских округах, в том числе в Видном, Кашире, Ногинске, Электрогорске и других муниципалитетах.
«Мы уже третий год проводим акцию и видим, что она находит у жителей положительный отклик. В эти выходные врачи снова будут работать в городских парках», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он напомнил, что для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье». При необходимости человека направят в поликлинику для прохождения углублённого обследования.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ранее сообщалось, что здоровье в парках Подмосковья с начала лета проверили уже более 3,8 тыс. жителей

Читайте также:

Ещё 48 подмосковных медработников получили сертификаты на социальную ипотеку

Мытищинские хирурги спасли ногу 86-летней пациентки

Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения
#здоровье
#минздрав мо
#здравоохранение
#проверка
#диспансеризация
#подмосковье
#московская область
#парки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Шехян назвал напиток, который опаснее водки
Врач Шехян назвал коньяк опаснее водки
05 июля 2024, 17:34

Фото: iStock/Shaiith

Профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян объяснил, что коньяк наносит ЖКТ больший вред, чем водка, поэтому этот напиток опаснее для здоровья.
«Коньяк расширяет сосуды, из-за чего давление после его употребления может снизиться. Не нормализоваться, а именно неконтролируемо упасть. Кроме того, коньяк провоцирует учащение сердцебиения, как и любой алкоголь, в результате чего снижение давления может смениться ростом. Ну и, конечно, тахикардия как явление крайне неполезна для организма», — добавил в беседе с NEWS.ru Шехян.

При этом специалист отметил, что оба напитки карйне вредны для здоровья, и ни один из них не является более полезным. Употребление и водки, и коньяка в больших количествах может привести к различным серьёзным заболеваниям, в том числе к алкоголизму.
Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявляла, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.

Читайте также:

Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения

Врач Касперович напомнила о страшной опасности употребления спиртного в жару

Нарколог Холдин предупредил о смертельной опасности спорта после вечеринки
#алкоголь
#нарколог
#напитки
#врач
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Лесков раскрыл опасность кондиционера в машине
05 июля 2024, 17:01

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что автомобильный кондиционер может спровоцировать инфекции в организме.
«Сам по себе кондиционер в автомобиле не может стать причиной болезни, поскольку он поддерживает комфортную температуру 18-22°С. Однако резкое охлаждение тела приводит к активизации инфекций, которые уже есть в организме. Так, кондиционер часто обвиняют в воспалении тройничного нерва», — пояснил в беседе с Газета.ру Лесков.

Кроме этого, в случае хронического гайморита или тонзиллита кондиционер может вызвать ангину.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявлял, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.

Читайте также:

Врач Кондрахин раскрыл опасность кондиционеров

Врач Алешина напомнила о смертельной опасности COVID-19

Россиян предупредили о смертельной опасности диких пляжей
#врач
#опасность
#кондиционеры
#болезни
#терапевт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Травмы, кишечные инфекции и глисты: Где и как купаться, чтобы остаться здоровым
Химкинские врачи назвали риски купания в открытых водоёмах
05 июля 2024, 15:18

Фото: iStock/LeonidKos

На дворе стоит дикая жара, а потому на выходных очень сложно отделаться от желания доехать до ближайшей речки и вдоволь накупаться. Однако не стоит забывать об опасностях, которые таят в себе открытые водоёмы.
Где и как принимать водные процедуры, чтобы не навредить своему здоровью «Радио 1» рассказали эксперты Химкинской областной больницы.

«В открытых водоёмах есть риск получения травм и повреждений кожных покровов, заражения кишечными инфекциями и гельминтозом», — предупредили врачи.

По словам медработников, необходимо тщательно выбирать оборудованные водоёмы, надевать резиновую обувь перед заходом в воду, строго соблюдать правила гигиены, а также ни в коем случае не глотать воду из рек и озёр.

Опасность может таиться не только в открытых водоёмах, но и в аквапарках, напомнили специалисты.

«Выбирайте качественную услугу, не пытайтесь сэкономить. Если в заведении соблюдаются все правила и нормы, риски минимальны», — уточнили собеседники «Радио 1».

Медики подчеркнули, что правила, которые необходимо соблюдать в аквапарках, бассейнах и спа аналогичны тем, которых стоит придерживаться при купании в открытых водоёмах. Разве что в данном случае резиновая обувь выступая как защита не от травм, а от грибка. Также не стоит забывать и о мерах гигиены - они помогут защититься от инфекционных заболеваний.

Читайте также:

Врач Чудаков объяснил ухудшение самочувствия перед дождём и грозой

Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения

Не ДТП и не суицид: стали известны лидеры смертности
#врачи
#больницы
#медики
#плавание
#бассейн
#река
#озеро
#инфекция
#травмы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Чудаков объяснил ухудшение самочувствия перед дождём и грозой
05 июля 2024, 15:14

Фото: iStock/shujaa_777

Кандидат медицинских наук семейный врач Сергей Чудаков заявил, что ухудшение самочувствия перед дождями и грозами связано с реакцией организма на влажность, атмосферное давление.
«Люди реагируют на магнитное поле, влажность, атмосферное давление, поэтому перед дождём и грозой у некоторых людей ухудшается самочувствие. Человек, как живой организм, в определённых ситуациях будет очень активно реагировать на изменения этих факторов в совокупности», — прокомментировал в беседе с RT Чудаков.

До этого кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе ведущей онкологической клиники Денис Романов заявил, что связей между жаркой погодой и образованием опухолей не выявлено. При этом риск развития меланомы вырастает при слишком частом нахождении под палящими лучами или получении ожогов.

«В большинстве своём либо эти болезни случаются с человеком в очень уважаемом возрасте, либо, будучи своевременно выявленными, являются довольно «беззлобными» и хорошо поддаются минимальному объёму лечения», — добавил в беседе с «Царьградом» Романов.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявляла, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.

Читайте также:

Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения

Россиянам раскрыли напиток, эффективно спасающий от жары

Врач Касперович напомнила о страшной опасности употребления спиртного в жару
#врач
#атмосферное давление
#болезни
#люди
#погода
#жара
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ещё 48 подмосковных медработников получили сертификаты на социальную ипотеку
05 июля 2024, 15:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Доме правительства Московской области торжественно вручили сертификаты по программе «Социальная ипотека». Их получили 48 медицинских специалистов, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Мы не только привлекаем новые кадры в наши больницы. В фокусе нашего внимания – специалисты, которые давно у нас работают. «Социальная ипотека» запущена у нас с 2016 года. Благодаря этой программе свидетельства на приобретение квартир получили более 1,8 тыс. врачей. Сегодня мы вручили такие сертификаты ещё 48 специалистам», – сказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
Участники программы получают от Московской области 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам же получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Подробную информацию о мерах социальной поддержки медработников можно найти на сайте.

Всего в этом году по программе «Социальная ипотека» вручат 295 сертификатов. 160 из них получат медработники, 73 – учителя, 57 – молодые учёные и уникальные специалисты ОПК, пять – тренеры.

Читайте также:

Мытищинские хирурги спасли ногу 86-летней пациентки

В Электрогорске стартовал День донора

Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения
#здравоохранение
#медики
#ипотека
#социальная ипотека
#подмосковье
#московская область
#сертификат
#жильё
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мытищинские хирурги спасли ногу 86-летней пациентки
05 июля 2024, 14:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Центра спасения конечностей Мытищинской больницы помогли 86-летней пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Женщина обратилась к врачам с жалобами на мучительные боли и показаниями к ампутации правой ноги. Помимо тяжелейшего атеросклероза и формирующейся гангрены, в пациентка страдала сопутствующими заболеваниями, включая диабет.

Положение казалось безвыходным, но специалисты отделений рентгенохирургии и сосудистой хирургии решили сохранить ногу и провести гибридную трёхэтапную операцию, которая длилась около 10 часов.
«У пациентки были полностью перекрыты сосуды правой ноги от живота и до пятки. Речь шла о критической ишемии нижней конечности. Сначала поставили стент в подвздошную артерию, где закрытый сосуд по плотности был похож на камень. Нам удалось восстановить кровоток в этом сегменте», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургии сосудистого центра Антон Аналеев.
Это позволило выиграть время. Затем сосудистые хирурги приступитли к следующему этапу уникальной операции.
«Артерии были тотально поражены кальцинозом во всех сегментах. Боли были чудовищные. После успешного восстановления кровотока в верхнем сегменте мы взяли собственную вену пациентки и пустили кровь в обход прежнего, полностью кальцинированного русла в подколенную артерию. Затем в рентгеноперационной коллеги открыли сосуды на голени и восстановили кровоснабжение ноги», – отметил руководитель Центра спасения конечностей Родион Шилов.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Боли уменьшились, но пациентке ещё предстоит реабилитация. Однако уже понятно, что врачам удалось спасти ногу.

Читайте также:

В Электрогорске стартовал День донора

Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения

Замминистра обороны Цивилёва оценила работу реабилитационного центра в Коломне
#здоровье
#здравоохранение
#мытищи
#хирург
#врачи
#пациенты
#подмосковье
#московская область
#минздрав рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Электрогорске стартовал День донора
05 июля 2024, 10:44

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

День донора проводится в Электрогорске сегодня, 5 июля, акция стартовала в 9 утра и продлится до полудня, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Приём донорской крови проводится в Доме культуры по адресу: город Электрогорск, Пионерская улица, дом №6А. Желающие стать донорами должны иметь при себе паспорт и СНИЛС», — отмечается в сообщении.
В администрации напомнили, что за 48 часов до донации нужно исключить спиртные напитки, за 24 часа отказаться от жирной пищи, а за час до сдачи крови — воздержаться от курения. Ужинать накануне сдачи крови лучше овощами, а завтракать — сладким чаем с печеньем или хлебом, вареньем или джемом.

Донорскую кровь используют для переливания пострадавшим в ДТП, новорождённым с патологиями и онкобольным.

Читайте также:

Россиянам дали совет, как преодолеть страх стать донором

Учёные МФТИ разработали уникальный метод перевозки донорских сердец

Подмосковные доноры сдали за выходные более 1,3 тонны литров крови
#павловский посад
#электрогорск
#донор
#донорская кровь
#здравоохранение
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф