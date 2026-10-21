Стало известно, почему длинная чёлка вредит зрению ребёнка

21 октября 2026, 22:27

Офтальмолог Шилова: длинная чёлка вызывает у детей раздражение глаз

Фото: Istock/Andrey Znamenskyi

Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова сообщила, что длинная чёлка может вызвать у ребёнка зрительное утомление и раздражение глаз.





В беседе с Москвой 24 офтальмохирург поставила под сомнение мнение, будто длинные волосы, падающие на лоб, приводят к амблиопии. По её словам, чаще всего это состояние вызывают косоглазие или нарушения рефракции.

«Однако известно, что к амблиопии способно приводить длительное перекрытие зрения в раннем детстве. Правда, несколько прядей перед глазами сложно приравнивать к плотной повязке, но на всякий случай я всё же советую убирать густую чёлку, которая почти полностью закрывает один глаз. Особенно внимательно стоит следить за этим в первые годы жизни и в дошкольном возрасте, когда зрительная система активно развивается», — подчеркнула Шилова.