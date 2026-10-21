Стало известно, почему длинная чёлка вредит зрению ребёнка
Офтальмолог Шилова: длинная чёлка вызывает у детей раздражение глаз
Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова сообщила, что длинная чёлка может вызвать у ребёнка зрительное утомление и раздражение глаз.
В беседе с Москвой 24 офтальмохирург поставила под сомнение мнение, будто длинные волосы, падающие на лоб, приводят к амблиопии. По её словам, чаще всего это состояние вызывают косоглазие или нарушения рефракции.
«Однако известно, что к амблиопии способно приводить длительное перекрытие зрения в раннем детстве. Правда, несколько прядей перед глазами сложно приравнивать к плотной повязке, но на всякий случай я всё же советую убирать густую чёлку, которая почти полностью закрывает один глаз. Особенно внимательно стоит следить за этим в первые годы жизни и в дошкольном возрасте, когда зрительная система активно развивается», — подчеркнула Шилова.Врач добавила: если волосы постоянно касаются глаза, они раздражают слизистую и вызывают слезотечение, из-за чего ребёнок устаёт. Кроме того, родители могут списать на причёску симптомы проблем со зрением.