Стало известно, почему россияне стали покупать больше антидепрессантов

26 декабря 2025, 18:46

Врач Крашкина: обращаться за психиатрической помощью становится менее стыдно

Фото: iStock/djedzura

Рост объема продаж антидепрессантов в России связан с началом применения лечения непсихиатрических заболеваний, а также с тем, что некоторые аптеки продают препараты без рецепта. Об этом рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина.





Напомним, в 2025 году россияне купили на 36% больше антидепрессантов, чем в прошлом.





«Очевидно, что меняется отношение пациентов: обращаться за психиатрической помощью становится менее стыдно, а обсуждение ментального здоровья — теперь нормальное явление. Депрессия сегодня все чаще рассматривается как заболевание, а не как временное эмоциональное состояние», — рассказала Крашкина в беседе с «Газетой.Ru».

