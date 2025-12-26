Стало известно, почему россияне стали покупать больше антидепрессантов
Врач Крашкина: обращаться за психиатрической помощью становится менее стыдно
Рост объема продаж антидепрессантов в России связан с началом применения лечения непсихиатрических заболеваний, а также с тем, что некоторые аптеки продают препараты без рецепта. Об этом рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина.
Напомним, в 2025 году россияне купили на 36% больше антидепрессантов, чем в прошлом.
«Очевидно, что меняется отношение пациентов: обращаться за психиатрической помощью становится менее стыдно, а обсуждение ментального здоровья — теперь нормальное явление. Депрессия сегодня все чаще рассматривается как заболевание, а не как временное эмоциональное состояние», — рассказала Крашкина в беседе с «Газетой.Ru».
Она подчеркнула, что для многих россиян именно медикаментозная терапия становится первым шагом к восстановлению психологического здоровья.
Врач добавила, что антидепрессанты чаще начали применять при хронической боли, мигрени и нарушениях сна. Кроме того, люди самостоятельно приобретают эти препараты в аптеках без рекомендаций специалистов, заключила Крашкина.
Тем временем специалист в области клинической лабораторной диагностики Александр Карасев рассказал Общественной Службе Новостей, что россияне стали чаще обращаться к неврологу с жалобами на головные боли.
«По статистике, женщины страдают этим недугом в 2-3 раза чаще. У мужчин мигрень встречается реже. Одна из причин – стрессовые условия жизни и постоянное напряжение. Это встречается не только у жителей больших городов, но и у тех, кто сбил свой режим сна и бодрствования», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что переутомление, плохое питание и нервное перенапряжение приводят к возникновению головной боли.
Карасев подчеркнул, что в России в последние годы активно развиваются специализированные клиники головной боли, где врачи используют современные методы и могут помогают людям с головными болями.