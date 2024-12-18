«Подмена понятий»: Врач аргументировал, почему не стоит доверять БАДам

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Биологически активные добавки (БАД) — одни из самых спорных средств для поддержания здоровья. Некоторые считают, что они необходимы при современном образе жизни: улучшают общее состояние и даже лечат. Другие утверждают, что БАД вредны и даже опасны для здоровья.
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института формации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин в беседе с «Радио 1» заявил, что не все люди знают, что такое лекарства, а что — витамины.
По его словам, большинство производителей БАДов играет в «мы можем вылечить», но это не стоит воспринимать как истину.
Он добавил, что БАДы — это всего лишь добавка, качество которой зависит от производителя. Никто не проводил клинический след и не может дать конкретных рекомендаций по их приему. А люди не могут гарантировать себе безопасность, покупая эти пищевые добавки.
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«Это подмена понятий. Действительно, вся медицина произошла от растительного сырья, и многие названия очень похожи. Поэтому человек путается, не понимая, где лекарство, а где — добавка, которую надо регулярно принимать для того, чтобы получить минимальный эффект: подтянуть свой организм в тонус, но не вылечить», — объяснил эксперт.
По его словам, большинство производителей БАДов играет в «мы можем вылечить», но это не стоит воспринимать как истину.
«Например, они говорят, что вы, принимая эти добавки, избавитесь от боли в ногах, но не рассказывают, что нужно еще много чего делать, чтобы эти боли прошли. Такая подмена понятий приводит к тому, что люди ошибочно считают БАДы лекарствами и распространяют этот миф», — сказал врач.
Он добавил, что БАДы — это всего лишь добавка, качество которой зависит от производителя. Никто не проводил клинический след и не может дать конкретных рекомендаций по их приему. А люди не могут гарантировать себе безопасность, покупая эти пищевые добавки.
«Есть и случаи, когда БАДы вредили: мы с вами помним эти несчастные таблетки для похудения. Люди принимали таблеточки на, вроде как, растительном сырье, а внутри оказалось спрятано много всего неприятного», — сообщил собеседник.
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Анастасия Бондарева