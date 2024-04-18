Стало известно, сколько операций сделают девочке из США Луне Феннер

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Российские врачи сделают десять операций девочке из США Луне Феннер, родившейся с огромным чёрным пятном почти во всё лицо.
Отмечается, что сначала за девочкой наблюдал онколог в Краснодаре, после ребёнку удалили пятно, а теперь для ликвидации рубцов юную пациентку привезли в петербургскую клинику.
До этого терапевт Сергей Васильев рассказал, как начать прохождение врачей для установления состояния своего здоровья. Так, специалист рекомендовал составить план диспансеризации, пройти общий медицинский осмотр, сдать анализы для лабораторных тестов, сделать скрининговую диагностику. В беседе с «Вечерней Москвой» врач подчеркнул, что немаловажно пройти и вакцинацию как важнейший аспект поддержания здоровья.
Ранее сообщалось, что врачи Балашихинской больницы начали выполнять детям технически сложные урологические операции.
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«Мы планируем, что избавить Луну от рубцов на лице получится в пять этапов, каждый из которых включает в себя по две операции. Всего операций будет десять. Предварительная стоимость лечения — около 3,5 млн рублей. В США родителям Луны оно обошлось бы в несколько раз дороже», — прокомментировала в беседе с RT врач петербургской клиники Ольга Филиппова.
До этого терапевт Сергей Васильев рассказал, как начать прохождение врачей для установления состояния своего здоровья. Так, специалист рекомендовал составить план диспансеризации, пройти общий медицинский осмотр, сдать анализы для лабораторных тестов, сделать скрининговую диагностику. В беседе с «Вечерней Москвой» врач подчеркнул, что немаловажно пройти и вакцинацию как важнейший аспект поддержания здоровья.
Ранее сообщалось, что врачи Балашихинской больницы начали выполнять детям технически сложные урологические операции.
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Мелисса Тимофеева