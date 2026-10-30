Россиянам напомнили, что 80% инфекций передаются через руки
После посещения общественных мест на руках могут оставаться миллионы микроорганизмов, среди которых встречаются не только безвредные бактерии, но и возбудители опасных заболеваний. О рисках распространения инфекций и необходимости соблюдения правил личной гигиены предупредили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.
Как пояснили в ведомстве, через немытые руки могут передаваться различные группы инфекционных заболеваний. В их числе кишечные инфекции, включая сальмонеллёз и норовирус, респираторные заболевания — грипп и COVID-19, паразитарные болезни, такие как лямблиоз и аскаридоз, а также кожные инфекции, в том числе контагиозный моллюск и грибковые поражения.
По данным Роспотребнадзора, до 80% инфекционных заболеваний распространяются именно контактным путём. Источником заражения могут стать самые обычные предметы, с которыми человек сталкивается ежедневно: поручни в общественном транспорте, денежные купюры и дверные ручки. Если после прикосновения к загрязнённой поверхности коснуться лица, продуктов питания или телефона, болезнетворные микроорганизмы могут попасть в организм, отмечает Петербургский дневник.
Для профилактики заражения специалисты рекомендуют тщательно мыть руки с мылом не менее 30 секунд. Такая процедура позволяет сократить количество патогенных микроорганизмов на коже на 99,9%.
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