Россиянам напомнили, что 80% инфекций передаются через руки

30 октября 2026, 12:46

Роспотребнадзор: 80% инфекций передаются через руки

Фото: iStock/April Story

После посещения общественных мест на руках могут оставаться миллионы микроорганизмов, среди которых встречаются не только безвредные бактерии, но и возбудители опасных заболеваний. О рисках распространения инфекций и необходимости соблюдения правил личной гигиены предупредили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.