Врач Банный: Бесконтрольное употребление слабительного может привести к смерти

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Врач Денис Банный заявил, что бесконтрольный приём слабительных препаратов может привести к серьёзным последствиям, в том числе смерти.
«Также это может привести к диареи, обезвоживанию, нарушению баланса электролитов. Со временем дисбаланс электролитов может негативно повлиять на работу почек и сердца. В некоторых случаях потеря электролитов может стать фатальной и привести к судорогам или внезапной остановке сердца. К долгосрочным осложнениям чрезмерного применения слабительных лекарств относятся синдром раздраженного кишечника, острая почечная и печеночная недостаточность, геморрой и даже увеличение риска развития рака толстой и прямой кишки», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.
Он добавил, что проблема заключается и в том, что подобные лекарства находятся в свободной продаже. Ситуация осложняется и тем, что слабительные становятся доступны и таких уязвимым категориям населения, как людям с расстройствами пищевого поведения или нервно-психическими заболеваниями.
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