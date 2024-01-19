Врач Королева: Гипертоникам надо отказаться от соли

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила о том, что людям, страдающим гипертонией, следует отказаться от соли для нормализации давления.
Она уточнила, что для коррекции давления не всегда достаточно приёма лекарств, поэтому надо изменять режим питания. В частности, это касается тех гипертоников, кто страдает лишним весом.
Ранее Маргарита Королёва рассказывала «Радио 1» о продуктах, которые можно и нельзя есть натощак.
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«Надо уменьшать количество простых углеводов и жиров в сочетании с простыми углеводами в рационе. Из состава питания убираются рафинированные кондитерские изделия, рафинированные продукты, в составе которых сочетаются жиры с сахаром и с солью. Продукты, имеющие в составе соль, ведут не только к увеличению веса, но и к увеличению уровня артериального давления. Поэтому из рациона убираются колбасы, сардельки, сосиски, соленья, соленая рыба и т. д.» — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
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Мелисса Тимофеева