Стоматолог Кадькалова предупредила, чем опасно игнорирование зубной боли

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Стоматолог Наталья Кадькалова предупредила, чем может быть опасно игнорирование зубной боли. Об этом пишет Sputnik.
По словам специалиста, при регулярной резкой боли во время употребления горячей или холодной еды и напитков необходимо срочно обратиться к стоматологу. Она пояснила, что такие симптомы могут говорить о пульпите.
Поход к врачу также не стоит откладывать тем, кого беспокоят зубные боли по ночам или неприятные ощущения при надкусывании пищи.
Кадькалова подчеркнула важность регулярного осмотра у стоматолога и тщательной гигиены ротовой полости.
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Поход к врачу также не стоит откладывать тем, кого беспокоят зубные боли по ночам или неприятные ощущения при надкусывании пищи.
«Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс», — цитирует издание слова собеседницы.
Кадькалова подчеркнула важность регулярного осмотра у стоматолога и тщательной гигиены ротовой полости.
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Диана Аванесян