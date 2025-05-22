Невролог перечислил главные причины тремора рук у пожилых

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Сахарный диабет и стресс могут стать причиной возникновения тремора рук у пожилых людей. Об этом рассказал врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.