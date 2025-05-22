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Невролог перечислил главные причины тремора рук у пожилых

Невролог Гайфутдинов: стресс может стать причиной тремора рук у пожилых
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Сахарный диабет и стресс могут стать причиной возникновения тремора рук у пожилых людей. Об этом рассказал врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.
На фоне стресса у людей в возрасте может повышаться давление и учащаться сердцебиение, отметил врач.

«В ответ на это возникает физиологическая реакция — тремор. Когда человек успокаивается, симптом стихает. Это защитная реакция организма», — объяснил Гайфутдинов в беседе с «Москвой 24».

Он уточнил, что пожилые люди с сахарным диабетом, гипертонией, болезнью Паркинсона и патологиями щитовидной железы часто испытывают тремор рук.

Тем временем врач-терапевт и гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дмитрий Карпенко рассказал «Газете.Ru», что бледность кожи и изменение вкусовых пристрастий у пожилых могут указывать на анемию.

«Желание грызть мел, лед или нюхать краску часто связано с дефицитом железа», — уточнил эксперт.

Он также добавил, что у пожилых людей анемия может проявляться ощущением «ватных» ног, онемением и судорогами.

«Это особенно характерно для дефицита витамина B12, при котором нарушается работа нервной системы. В таких случаях важно не только измерять уровень гемоглобина, но и оценивать витаминный статус и работу желудочно-кишечного тракта», — пояснил Карпенко.

При этом специалист подчеркнул, что для диагностирования анемии необходимо сдать общий анализ крови, который покажет уровень гемоглобина и характеристики уровня эритроцитов.

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Эндокринолог назвала простое средство для профилактики заболеваний щитовидной железы
Врач Мисникова: йодопрофилактика предупредит болезни щитовидной железы
22 мая 2025, 15:13

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Заболевания щитовидной железы находятся на втором месте, после сахарного диабета, по распространенности среди всех эндокринных заболеваний.
Как рассказала «Радио 1» главный внештатный специалист, эндокринолог Минздрава Московской области, руководитель отделения терапевтической эндокринологии в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского Инна Мисникова, в рационе человека, который не живёт рядом с морем, недостаточно йода, а это необходимый элемент для того, чтобы вырабатывались гормоны щитовидной железы, поэтому нужно обязательно проводить йодопрофилактику — добавлять в пищу йодированную соль.
«Вот такая простая мера, она [йодированная соль] позволяет значительно снизить проблемы, связанные с йододефицитом», — сказала врач.
Щитовидная железа выполняет очень важную роль в организме. Если вырабатывается слишком много гормонов железы (гипертиреоз), то это может привести к проблемам с сердцем.
«Человек худеет, кожа бархатистая, блестящая, и появляется блеск глаз. Но ещё одновременно с этим могут появиться очень серьёзные проблемы с сердцем, потому что учащается сердцебиение. Кроме этого, появляется плаксивость, какая-то раздражительность», – перечислила симптомы гипертиреоза Мисникова.
Однако, бывает и так, что функция щитовидной железы снижена, а это уже гипотериоз. Человек чувствует себя всё время уставшим, снижается концентрация внимания, ухудшается память, пояснила эндокринолог.

Диагностировать проблемы с щитовидной железой просто: нужно сдать определённые анализы и сделать УЗИ.
«Ещё одна проблема – это образование узлов в щитовидной железе. Тогда может вообще не быть никаких симптомов и признаков, и это могут быть находки при исследовании, при проведении УЗИ», — заключила врач.
Напомним, что с 19 по 25 мая в России проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. Основная цель — повысить осведомлённость граждан о важности здоровья эндокринных желёз, особенно щитовидной железы, а также рассказать о методах предупреждения и предотвращения эндокринных заболеваний.

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Инфекционист рассказала, чем можно заболеть из-за суши и роллов
Инфекционист Мескина: рыба в роллах может быть заражена паразитами
22 мая 2025, 14:48

Фото: iStock/Olga Kletskova

Из-за некачественных роллов можно подхватить все виды кишечных инфекций, гнойничковые заболевания кожи, гепатит A, паразитов и даже ботулизм. Об этом предупредила врач-инфекционист Елена Мескина.
«Некоторые виды рыбы могут быть заражены паразитами и передать их человеку. В большей степени паразитов могут переносить речные рыбы, реже — морская и красная», — пояснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Она уточнила, что мелкие черви поселяются в желчном пузыре и вызывают холецистит, а диагностировать их крайне трудно.

Тем временем врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» отметила, что суши и роллы необходимо съедать в течение 8–12 часов даже при хранении в холодильнике.

«Этот скоропортящееся блюдо, несмотря на то что в него добавляют соль. Чем ее меньше, тем быстрее портится продукт. Сильно соленая рыба задерживает жидкость в организме. Это чревато развитием отеков и повышением артериального давления», — пояснила диетолог.

Однако, по словам Соломатиной, роллы можно употреблять ежедневно, если есть не более шести-восьми штук в день.

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Врач назвала продукты, которые точно помогут сдать экзамены
Диетолог Джутова: перед экзаменами не стоит есть сладости
22 мая 2025, 12:36

Фото: iStock/tbralnina

Некоторые продукты во время подготовки к экзаменам могут стать решающим фактором успеха. Об этом рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.
По её словам, не стоит употреблять сахар, так как сладости обеспечивают энергией на короткий срок. Лучше выбирать цельнозерновые продукты, орехи и сухофрукты.

«Белки необходимы для выработки нейротрансмиттеров — химических веществ, отвечающих за передачу сигналов между нервными клетками. Именно они участвуют в процессах запоминания. Полезные источники белка: яйца, творог, нежирное мясо, рыба (особенно морская), бобовые, йогурты без сахара», — цитирует Life.ru Джутову.

Специалист пояснила, что эти продукты при ежедневном употреблении могут поддерживать работоспособность мозга и общее самочувствие.
Она также добавила, что жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, грецких орехах и льняном масле, улучшают мозговую деятельность и помогают справиться со стрессом.

Кроме того, Джутова призвала поддерживать водный баланс, поскольку даже лёгкое обезвоживание может негативно отразиться на когнитивных функциях. Она также подчеркнула, что чрезмерное употребление кофе и энергетиков может нарушить сон и привести к состоянию нервозности.

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Иммунолог Логина раскрыла, что провоцирует аллергию летом
21 мая 2025, 19:12

Фото: iStock/Drazen Zigic

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина перечислила растения, которые чаще всего вызывают аллергическую реакцию в летнее время.
Специалист отметила, что в июне начинается цветение злаков и луговых трав. Этот период обычно длится до середины июля.

После этого начинают цвести полынь и сорные травы, включая амброзию.

«Полынь, амброзия... Они цветут до конца августа. Если тёплый сентябрь, то высокое содержание пыльцы в атмосфере продлится», – отметила Логина в беседе с RT.
При этом обострение аллергии на амброзию зачастую происходит в южных регионах России.

Также Логина подчеркнула, что период цветения берёзы до сих пор не завершился, поэтому россияне по-прежнему могут сталкиваться с аллергической реакцией.

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#аллергия
#цветы
#растения
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Врач назвала масштабы проблемы ожирения в России
Врач Федорова: проблема ожирения в РФ приобрела масштабы национального кризиса
21 мая 2025, 18:23

Фото: iStock/eternalcreative

Две трети взрослого населения России имеют избыточный вес, а каждый четвёртый россиянин страдает клиническим ожирением. Такие данные привела врач-эндокринолог АО Медицина (клиника академика Ройтберга) Елена Федорова.
По её словам, эта проблема стала национальным кризисом. Предполагается, что к 2050 году 73% россиян будут страдать от лишнего веса. При этом больше всего врачей тревожит тенденция омолаживания проблемы. Оказывается, каждый третий ребёнок 7–11 лет уже имеет избыточную массу тела.

«В России проблема усугубляется традиционной любовью к жирной и углеводной пище, а также недостаточной физической активностью городского населения», — выразила мнение Федорова в беседе с «Известиями».

В свою очередь шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания «ЗОЖигай», автор мастер-классов по антиэйдж-кухне Сергей Леонов рассказал «Газете.Ru» о безопасной FMD-диете, которая поможет быстро похудеть.

«Суть диеты в том, что на короткий срок снижается суточная калорийность, благодаря чему запускаются процессы, схожие с физиологическим голоданием, такие как детоксикация и аутофагия (очищение клеток). В результате вы не только худеете, но и оздоравливаете организм», — объяснил Леонов.

По его словам, в первый день можно употребить не более 1100 ккал, а в следующие — не более 700-800 ккал. Питаться стоит овощами, злаками, орехами и растительными маслами. Эти продукты обеспечат организм всеми необходимыми микроэлементами, заключил шеф-повар.

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