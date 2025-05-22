Невролог перечислил главные причины тремора рук у пожилых

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Сахарный диабет и стресс могут стать причиной возникновения тремора рук у пожилых людей. Об этом рассказал врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.
На фоне стресса у людей в возрасте может повышаться давление и учащаться сердцебиение, отметил врач.
Он уточнил, что пожилые люди с сахарным диабетом, гипертонией, болезнью Паркинсона и патологиями щитовидной железы часто испытывают тремор рук.
Тем временем врач-терапевт и гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дмитрий Карпенко рассказал «Газете.Ru», что бледность кожи и изменение вкусовых пристрастий у пожилых могут указывать на анемию.
Он также добавил, что у пожилых людей анемия может проявляться ощущением «ватных» ног, онемением и судорогами.
При этом специалист подчеркнул, что для диагностирования анемии необходимо сдать общий анализ крови, который покажет уровень гемоглобина и характеристики уровня эритроцитов.
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«В ответ на это возникает физиологическая реакция — тремор. Когда человек успокаивается, симптом стихает. Это защитная реакция организма», — объяснил Гайфутдинов в беседе с «Москвой 24».
Он уточнил, что пожилые люди с сахарным диабетом, гипертонией, болезнью Паркинсона и патологиями щитовидной железы часто испытывают тремор рук.
Тем временем врач-терапевт и гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дмитрий Карпенко рассказал «Газете.Ru», что бледность кожи и изменение вкусовых пристрастий у пожилых могут указывать на анемию.
«Желание грызть мел, лед или нюхать краску часто связано с дефицитом железа», — уточнил эксперт.
Он также добавил, что у пожилых людей анемия может проявляться ощущением «ватных» ног, онемением и судорогами.
«Это особенно характерно для дефицита витамина B12, при котором нарушается работа нервной системы. В таких случаях важно не только измерять уровень гемоглобина, но и оценивать витаминный статус и работу желудочно-кишечного тракта», — пояснил Карпенко.
При этом специалист подчеркнул, что для диагностирования анемии необходимо сдать общий анализ крови, который покажет уровень гемоглобина и характеристики уровня эритроцитов.
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Элина Позднякова