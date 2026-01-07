В России приостановили ввоз отдельных партий детского питания Nestle
В России приостановили ввоз и реализацию отдельных партий детского питания Nestle из‑за выявления токсина цереулида. Речь идет о смесях NAN, Nestogen и Alfare Amino.
Как пишут «Аргументы недели», под ограничения попала продукция, выпущенная в период с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. В Роспотребнадзоре заявили, что оборот этих партий запретили.
По данным ведомства, источник проблемы связывают с сырьем от стороннего поставщика. Токсин обнаружили в растительных маслах. Отмечается, что цереулид устойчив к термообработке — кипячение его не разрушает. После употребления такой смеси возможны рвота и диарея в течение ближайших шести часов. Симптомы могут напоминать пищевое отравление либо реакцию на белок коровьего молока.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что сообщения о токсине в детских смесях вызывают серьезную обеспокоенность, а оперативные действия контролирующих органов, по его словам, выглядят слаженными.
«Особое внимание необходимо уделить вопросу маркировки. Детское питание должно быть под таким же строгим контролем и прослеживаемостью, как фармацевтические препараты», — сказал парламентарий.
Огуль добавил, что инцидент подтверждает необходимость постоянного усиления контроля. Сейчас, подчеркнул он, ключевая задача — не допустить попадания опасного продукта к потребителям.