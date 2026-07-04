Стоматолог рассказал, какая зубная щетка лучше — электрическая или обычная

04 июля 2026, 18:51

Стоматолог Сошников: более 90% пациентов неправильно чистят зубы

Фото: iStock/zkolra

Споры о том, какая зубная щетка лучше — электрическая или обычная мануальная, не утихают много лет. Однако в реальной практике проблема чаще оказывается совсем не в выборе щетки. Об этом «Газете.Ru» сообщил стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro Алексей Сошников.