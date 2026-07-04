Стоматолог рассказал, какая зубная щетка лучше — электрическая или обычная
Споры о том, какая зубная щетка лучше — электрическая или обычная мануальная, не утихают много лет. Однако в реальной практике проблема чаще оказывается совсем не в выборе щетки. Об этом «Газете.Ru» сообщил стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro Алексей Сошников.
По словам стоматолога, большинство пациентов (более 90%) допускают ошибки при ежедневной чистке зубов. Многие уделяют основное внимание поверхностям зубов, которые очищаются естественным образом, и недостаточно тщательно очищают зоны повышенного риска: межзубные промежутки, участки у десны и фиссуры — естественные углубления на жевательной поверхности. В результате человек может регулярно чистить зубы, быть уверенным в правильности своих действий, но при этом сталкиваться с кариесом и воспалением десен.
Сошников отмечает, что пропуск вечерней чистки зубов является одной из самых распространенных и серьезных ошибок. При этом электрическая щетка не гарантирует автоматического улучшения результата, вопреки распространенному заблуждению.
По словам эксперта, ключевым фактором является не столько выбор зубной щетки, сколько правильная методика и регулярность чистки зубов. Хотя электрическая щетка может быть более удобной для детей, пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью рук, она не обеспечивает самостоятельную защиту от кариеса.
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