Стоматолог раскрыл, можно ли лечить зубы во время беременности

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Стоматолог-хирург, ортопед, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко считает, что зубы стоит вылечить до беременности, однако рассказал, что некоторые проблемы с зубами можно решить и во время этого прекрасного периода.
«В идеале, конечно же, зубы нужно вылечить до беременности, ведь во время нее совершенно нежелательны такие процедуры, как рентгеноскопия и анестезия. К счастью, сегодня все больше женщин планируют беременность и ответственно относятся к своему здоровью. Соответственно, они предварительно посещают стоматолога и устраняют все имеющиеся проблемы с зубами», — рассказал Минко в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, это уменьшает риск возникновения заболевания зубов во время беременности, однако не является гарантией. Стоматолог пояснил, что во время беременности может снизиться иммунитет или возникнуть недостаток кальция.
Минко посоветовал беременным женщинам тщательно чистить зубы, чтобы избежать возникновения кариеса и употреблять продукты, богатые кальцием и витаминами. Если же возникла зубная боль, то необходимо срочно посетить стоматолога и получить профессиональную консультацию. Врач должен принять решение: лечить зуб или отложить манипуляции до рождения ребенка.
Врач уточнил, что основной опасности плод подвергается в первые 12 недель. Так что лучше лечить или же удалять зуб в период с 13-й по 32-ю неделю беременности. При этом исправить прикус или установить имплант лучше после родов, отметил Минко.
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