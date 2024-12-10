Стоматолог раскрыла причину потемнения зубов

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Зубы могут со временем потемнеть, и причин для этого может быть довольно много — от переизбытка фтора в воде до врожденных заболеваний, влияющих на пигментный обмен. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ният Кадиева. По ее словам, зубам можно вернуть естественный цвет и для этого стоит обратиться за помощью к специалистам.
«Но чаще всего мы видим потемнения зубов приобретенные. Большая группа — это пигменты, которые мы получаем из жидкостей, еды. Также сюда можно отнести курение. Табачный пигмент, пигмент из ягод, фруктов, овощей, чая, кофе и некоторых других продуктов сначала оседает на поверхности зубов, а далее начинает проникать во внутренний слой — дентин, прокрашивая зуб глубже», — пояснила стоматолог в беседе с «Газетой.Ru».В то же время врач-ортодонт Андрей Жук поделился, в каких случаях ношение элайнеров будет неэффективным. В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что корректоры прикуса будут бесполезны в ситуациях, когда требуется комплексное лечение, включающее хирургическое вмешательство и фиксированные брекет-системы.
«Элайнеры неэффективны при сложных формах скелетных аномалий прикуса — например, глубоком или открытом прикусе, требующем хирургической коррекции, врожденных дефектах, таких как расщелина неба», — рассказал врач.Читайте также:
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