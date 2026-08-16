Стоматолог рассказала, как поцелуи влияют на здоровье зубов

16 августа 2026, 03:37

Стоматолог Савкина: поцелуи укрепляют эмаль, но передают бактерии

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Поцелуи могут приносить пользу для зубов, но только при соблюдении определенных условий. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Анастасия Савкина.