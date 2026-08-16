Стоматолог рассказала, как поцелуи влияют на здоровье зубов
Поцелуи могут приносить пользу для зубов, но только при соблюдении определенных условий. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Анастасия Савкина.
Главный положительный эффект, по словам врача, — усиленное слюноотделение. Слюна нейтрализует кислоты, разрушающие эмаль, и тем самым снижает риск развития кариеса. В ее составе содержатся муцины, контролирующие налет, лактоферрин и лизоцим, подавляющие рост бактерий, а также иммуноглобулины А, формирующие защитный барьер.
Кроме того, слюна насыщает эмаль кальцием и фосфором, предотвращая ее деминерализацию, а сам процесс поцелуя улучшает кровообращение в деснах. Некоторые эксперты рекомендуют уделять поцелуям не менее четырех минут в день. К тому же люди, склонные к частым поцелуям, как правило, тщательнее следят за гигиеной полости рта.
Однако у этого процесса есть и обратная сторона — активный обмен бактериями. Основной возбудитель кариеса Streptococcus mutans передается не только через поцелуи, но и через общую посуду. Сама по себе передача микроорганизмов не гарантирует развитие заболевания, но риск возрастает при ослабленном иммунитете, избытке сахара в рационе, недостаточной гигиене и наличии плотного налета. Особенно опасна передача бактерий для детей, чья микрофлора только формируется, а также для людей с сухостью во рту и пациентов после тяжелых болезней.
Стоматолог предостерегает от поцелуев при активных грибковых, вирусных или бактериальных заболеваниях полости рта у одного из партнеров. Савкина подчеркнула, что поцелуи — лишь приятная дополнительная мера профилактики, но не замена полноценной гигиене и регулярным визитам к стоматологу.
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