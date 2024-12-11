Стоматолог рассказала, как сладкоежкам избежать кариеса

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Для снижения риска развития кариеса необязательно полностью исключать из рациона все сладкое, достаточно стараться не есть десерты в качестве перекуса, употребляя его вместе с основным блюдом и выбирать те сладости, которые не остаются надолго в полости рта. Об этом рассказала стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина. По ее словам, лучше совсем отказаться от леденцов, ирисок и нуги, так как они надолго задерживаются во рту.
«Речь идет о сахаре, как о представителе быстрых углеводов. Именно они являются идеальной питательной средой для наших бактерий, увеличивая кислотность в полости рта. Также не забывайте, что сахара содержатся не только в кондитерских изделиях, но и во многих консервах, соусах, хлебах, овощах, молочных продуктах и многих других. Получается, что любой прием пищи, связанный с сахаром или быстрыми углеводами, повышает риск развития кариеса», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».В то же время диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов советует сладкоежкам в первую очередь знать меру. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, чем может грозить переизбыток сахара.
«Чрезмерное употребление приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, диабету и деменции. <…> В последнее время учёные активно говорят о сладких белках. Это инновационный продукт, который значительно слаще сахара, не содержит калорий и безопасен как для фигуры, так и для здоровья», — предложил альтернативу диетолог.Читайте также:
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