Врач назвала опасную продолжительность сна у младенцев

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Продолжительность сна у младенца на первом месяце жизни, превышающая 16 часов в сутки, должна насторожить родителей, так как может свидетельствовать об угнетении нервной системы ребенка. Об этом сообщила профессор РАН, профессор кафедры неонатологии Факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Мария Дегтярева. По ее словам, заявления о постоянном сне новорожденного — миф.
«Существует миф, что новорожденный ребенок все время спит. Но это неправда. Средняя продолжительность сна младенца первых двух недель жизни, доношенного — около 16 часов. Это означает, что остальное время ребенок бодрствует», — поделилась эксперт в беседе с «Газетой.Ru».Врачи также рассказали о другой опасной болезни у новорожденных — дивертикуле Меккеля, которая характеризируется выпячиванием стенки подвздошной кишки. Недавно такое новообразование удалили у младенца в Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю.А. Атаманова, сообщает «Сiбдепо».
«Этот порок развития долгое время может не иметь симптомов, но со временем приводит к внутреннему кровотечению и другим серьезным осложнениям», — рассказал министр регионального здравоохранения Дмитрий Беглов.Читайте также:
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Данил Пономарев