Врачи предупредили об эпидемии храпа и раскрыли ее причины

Врач Чонг: Рост случаев нарушения дыхания во сне происходит из-за старения людей
Ортодонт-консультант Ама Джохал и хирург-сомнолог Райан Чин Тау Чонг предупредили о стремительном росте случаев нарушений дыхания во сне. Причины эпидемии храпа они назвали в беседе с The Guardian.



Храп, по мнению экспертов, не следует воспринимать как обычное неудобство, поскольку он часто указывает на обструктивное апноэ во сне. Джохал подчеркнул, что это не просто шум, а признак того, что дыхательные пути частично закрыты, и организм пытается получить доступ к воздуху.

Врачи выделили несколько основных причин, способствующих увеличению числа случаев храпа. Среди них — генетическая предрасположенность, возрастные изменения, рост числа людей с ожирением, злоупотребление алкоголем и воспалительные процессы в дыхательных путях, вызванные загрязнением воздуха и другими внешними факторами. Чонг отметил, что эти причины приводят к сужению дыхательных путей, что, в свою очередь, вызывает храп и связанные с ним медицинские проблемы.

Специалисты также обратили внимание на то, что многие люди, страдающие апноэ во сне, не осознают этого, а их плохое самочувствие объясняют усталостью. Джохал добавил, что в последние годы значительно возрос интерес к здоровому сну, и люди стали чаще распознавать у себя подобные симптомы и обращаться за медицинской помощью.

