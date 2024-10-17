В Люберцах остающемуся в сознании пациенту удалили тромб из сердечной артерии

Модульный фельдшерский здравпункт строят в посёлке Пустоши городского округа Шатура, сейчас на объекте ведётся устройство фундамента. Завершить строительство и сдать медучреждение в эксплуатацию планируется в будущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.