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В Люберцах остающемуся в сознании пациенту удалили тромб из сердечной артерии

17 октября 2024, 16:59
Фото: iStock/ShutterOK

Фото: iStock/ShutterOK

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Экстренную операцию по удалению тромба из сердечной артерии провели врачи Люберецкой больницы 39-летнему пациенту с острым инфарктом, в ходе хирургического вмешательства мужчина оставался в сознании, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с резкой болью в груди, одышкой и пониженным давлением. Диагностика показала, что у пациента острый инфаркт, а также выявила множественные повреждения сосудов, ведущих к сердцу. Пациента необходимо было срочно прооперировать.

«Сначала мы удалили тромб. Затем восстановили проходимость артерии с помощью стента. Операция прошла успешно и заняла менее часа. Всё это время пациент находился в сознании и уже на операционном столе почувствовал себя лучше», — рассказал завотделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Люберецкой больницы Михаил Кричман.


Сейчас мужчину уже выписали домой, он будет наблюдаться у районного кардиолога.

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#минздрав мо
#операция
#инфаркт
#люберцы
#сердце
Профессор Мойсеяк озвучила альтернативы кофе
Профессор Мойсеяк: Чаи на основе лемонграсса и гуараны способны поднять тонус
17 октября 2024, 15:34

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе.
«Чаи на основе лемонграсса, родиолы розовой, мяты в составе с другими травами, лимонника, гуараны, а также чай мате используются в качестве природных энергетиков и помогают чувствовать себя бодрее. Также для восполнения дефицита энергии лучше съесть немного сладкого. Тонизирующие продукты важны для организма во второй половине дня», — пояснила в беседе с RT Мойсеяк.

А врач-эндокринолог, диетолог Эльвина Бинатова отметила, что чай и кофе могут благотворно влиять на состояние сосудов.

«Берберин и катехины, содержащиеся в зелёном чае, оказывают гиполипидемическое действие, помогая снижать уровень ЛПНП. Хлорогеновые кислоты в кофе играют важную роль в снижении липогенеза и регулировании транспортировки жирных кислот, а кофеин способствует мобилизации жировых клеток. Умеренное потребление кофе может снизить риск развития метаболического синдрома и сахарного диабета» — прокомментировала в беседе с «Известиями» Бинатова.

Также полезными доля сосудов продуктами врач назвала красный дрожжевой рис, экстракт чеснока, корицу и куркумин.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что есть ряд продуктов, ускоряющих старение организма.

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#чай
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#здоровье
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Подмосковные хирурги собрали по частям руки и ноги попавшего в ДТП мотоциклиста
17 октября 2024, 14:18

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Сложнейшую операцию по восстановлению костей рук и ног провели 40-летнему мотоциклисту, пострадавшему в дорожной аварии, врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в клинику в состоянии травматического шока после ДТП. У него диагностировали оскольчатые переломы рук и ног, ушибы живота и грудной клетки, а также серьёзную травму правого плеча. Сначала состояние пациента стабилизировали в реанимации, а затем прооперировали.

«В течение трёхчасовой операции мы восстановили анатомически правильное положение осколков костей правого бедра и обеих голеней и рук. Фрагменты закрепили пластинами и штифтами, чтобы исключить вероятность вторичного смещения», — рассказал заведующий травматологическим отделением Геннадий Гордеев.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациента перевели в отделение медицинской реабилитации, там он под наблюдением специалистов восстанавливает подвижность повреждённых конечностей. Через полтора года мужчине нужно будет провести повторную операцию, чтобы удались металлические конструкции.

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#операция
#пушкино
#мотоцикл
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Строительство фельдшерского здравпункта в посёлке Пустоши завершат в 2025 году
17 октября 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Модульный фельдшерский здравпункт строят в посёлке Пустоши городского округа Шатура, сейчас на объекте ведётся устройство фундамента. Завершить строительство и сдать медучреждение в эксплуатацию планируется в будущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте уже проведены геодезические работы, завезены материалы для благоустройства и смонтировано ограждение вокруг стройки. Сейчас рабочие выполняют устройство и заливку фундаментной плиты. Все модули уже смонтированы в проектное положение», — отмечается в сообщении.
Площадь фельдшерского здравпункта составит 200 квадратных метров. В здании предусмотрены кабинеты фельдшера, процедурный, смотровой, двухместная палата, кабинет вакцинации и помещение для персонала. За одну смену в здравпункте смогут принять до 36 пациентов.

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#шатура
#министерство строительного комплекса мо
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#строительство
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В Подмосковье с начала года диспансеризацию прошли более 4,6 млн человек
17 октября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 4,6 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию с начала текущего года, эта услуга оказывается бесплатно, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они поддаются лечению более эффективно. Всего с начала 2024 года диспансеризацию в Подмосковье прошли более 4,6 млн человек», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что записаться на диспансеризацию можно через областной портал «Здоровье», по номеру 122, через чат-бот в Telegram или инфомат в поликлинике. По результатам диспансеризации жители Московской области могут получить телемедицинскую консультацию и направление на более углублённые обследования.

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#диспансеризация
#минздрав мо
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала года мобильные медпункты провели более 5,6 тыс. выездов
17 октября 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 5,6 тыс. выездов совершили мобильные медицинские комплексы в Московской области с начала текущего года для оказания помощи жителям отдалённых сёл и деревень, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Для жителей сельских территорий в Подмосковье организованы выезды мобильных комплексов, в которых можно получить консультацию врача рядом с домом. Всего с начала года в Московской области мобильные комплексы совершили более 5,6 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты. В ходе таких выездом медосмотр прошли почти 170 тысяч человек», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что число пациентов, прошедших осмотр в мобильных медицинских комплексах Московской области, в этом году в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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#медосмотр
#московская область
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В центре реабилитации «Ясенки» открыли новое лечебно-диагностическое направление
17 октября 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Кабинет вегетативно-резонансной диагностики и биорезонансной терапии открыли в подмосковном центре реабилитации «Ясенки», в котором проходят восстановление участники специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Центр «Ясенки» постоянно модернизируется, закупается новейшее оборудование, специалисты проходят обучения. На днях мы запустили новое лечебное направление, которое значительно улучшит качество диагностики и лечения наших ребят», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Она добавила, что в «Ясенках» помощь получили уже около 300 бойцов СВО.

В министерстве объяснили, что вегетативно-резонансная диагностика позволяет увидеть различные отклонения в работе организма и установить причину болезненного состояния.

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Врач Белоусов назвал опасные для молодости продукты
Врач Белоусов: Фастфуд, мучное и кофеин ускоряют старение
16 октября 2024, 19:34

Фото: iStock/Daniel Emperador

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что есть ряд продуктов, ускоряющих старение организма.
К ним он отнёс сахар, сладкие мучные изделия, фастфуд, напитки, содержащие кофеин, алкоголь, соленая пища и жареный картофель.

«Сахар вызывает гликацию, при которой молекулы глюкозы связываются с белками, отвечающими за упругость кожи, нарушая их структуру. Трансжиры в фастфуде и маргарине нарушают кровообращение, что приводит к недостатку питательных веществ и кислорода в коже. Алкоголь разрушает коллаген и вызывает накопление токсинов в печени, что приводит к снижению упругости кожи и морщинам. Жареный картофель выделяет свободные радикалы», — пояснил в беседе с Газета.ру Белоусов.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал россиянам заменять красную икру обычными куриными яйцами, заявив, что яйца способны принести больше пользы организму.

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#напитки
#питание
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Биолог Воробьёв предупредил об опасности овощей из погреба
16 октября 2024, 15:49

Фото: iStock/jordachelr

Биолог, агроном Михаил Воробьёв заявил, что хранящиеся в погребе овощи могут представлять серьёзную опасность для человека, так как такие продукты способны выделять вредные вещества.
Так, по его словам, у всех овощей, которых хранятся в погребах, существует газообмен, они могут потреблять кислород и постепенно выделять углекислый газ.

«Когда они сидят на грядках, это незаметно, потому что листья выделяют гораздо больше кислорода, чем они выдыхают углекислого газа. Но в погреб они попадают уже без листьев, поэтому яблоки, картофель, репа и все остальные плоды, которые хранит человек, имеют метаболизм и выделяют углекислый газ», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Воробьёв.

До этого главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян призвал не отказываться от употребления хлеба. По его словам, лучше выбирать хлеб из цельносмолотого зерна.

«Хочу подчеркнуть важность хлеба в целом, который нельзя исключать из своего рациона ни в коем случае. Но лучше отдавать предпочтения хлебу из цельносмолотого зерна. В нём больше полезных веществ и больше пищевых волокон, которые нам крайне нужны для пищеварения правильного», — приводят «Известия» слова специалиста.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.

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#хлеб
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#опасность
#питание
#продукты
#овощи
#здоровье
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Россиянам посоветовали есть обычные яйца вместо красной икры
Диетолог Гинзбург: яйца способны принести больше пользы, чем красная икра
16 октября 2024, 06:07

Фото: istock/Михаил Руденко

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал россиянам заменять красную икру обычными куриными яйцами, заявив, что яйца способны принести больше пользы организму.

«Если вы ищете пользу, то куриные яйца намного полезнее. Красную икру в основном ценят за ее сбалансированный, изысканный вкус, а не за ее питательные качества», — отметил Гинзбург в беседе с Радио Sputnik.
Он также добавил, что употребление омега-3 жирных кислот вместе с яйцами поможет восполнить дефицит полезных жиров.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о резком снижении объемов вылова горбуши, что может привести к падению потребления красной икры в стране. По информации издания, продажи данного продукта упали на 8% в последнее время.

До этого в России отмечали сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.

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#дефицит
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