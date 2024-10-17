В Люберцах остающемуся в сознании пациенту удалили тромб из сердечной артерии

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Экстренную операцию по удалению тромба из сердечной артерии провели врачи Люберецкой больницы 39-летнему пациенту с острым инфарктом, в ходе хирургического вмешательства мужчина оставался в сознании, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с резкой болью в груди, одышкой и пониженным давлением. Диагностика показала, что у пациента острый инфаркт, а также выявила множественные повреждения сосудов, ведущих к сердцу. Пациента необходимо было срочно прооперировать.
Сейчас мужчину уже выписали домой, он будет наблюдаться у районного кардиолога.
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«Сначала мы удалили тромб. Затем восстановили проходимость артерии с помощью стента. Операция прошла успешно и заняла менее часа. Всё это время пациент находился в сознании и уже на операционном столе почувствовал себя лучше», — рассказал завотделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Люберецкой больницы Михаил Кричман.
Сейчас мужчину уже выписали домой, он будет наблюдаться у районного кардиолога.
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Лев Каштанов