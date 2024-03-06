Строительная готовность медцентра в Ромашкове составила 25%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Консультативно-диагностический центр на 350 посещений в смену возводят в селе Ромашково Одинцовского городского округа, в настоящее время выполнена четверть объёма всех необходимых работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте полностью завершён подготовительный этап. Идут монолитные работы на уровне первого и второго этажей, ведётся прокладка наружных сетей водоснабжения», — говорится в сообщении.В будущем консультативно-диагностическом центре предусмотрены отделения для взрослых и детей. В медучреждении будут кабинеты врачей, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, отделения для реабилитации и профилактики.
Читайте также:
Строительство детского медцентра в Красногорске вышло на финишную прямую
В Балашихе стартовало строительство многопрофильного госпиталя
Искусственный интеллект помог подмосковным врачам сэкономить время на заполнение медкарт
Лев Каштанов