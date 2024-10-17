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В Подмосковье с начала года диспансеризацию прошли более 4,6 млн человек

17 октября 2024, 11:55
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 4,6 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию с начала текущего года, эта услуга оказывается бесплатно, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.


«Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они поддаются лечению более эффективно. Всего с начала 2024 года диспансеризацию в Подмосковье прошли более 4,6 млн человек», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что записаться на диспансеризацию можно через областной портал «Здоровье», по номеру 122, через чат-бот в Telegram или инфомат в поликлинике. По результатам диспансеризации жители Московской области могут получить телемедицинскую консультацию и направление на более углублённые обследования.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье с начала года мобильные медпункты провели более 5,6 тыс. выездов
17 октября 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 5,6 тыс. выездов совершили мобильные медицинские комплексы в Московской области с начала текущего года для оказания помощи жителям отдалённых сёл и деревень, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Для жителей сельских территорий в Подмосковье организованы выезды мобильных комплексов, в которых можно получить консультацию врача рядом с домом. Всего с начала года в Московской области мобильные комплексы совершили более 5,6 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты. В ходе таких выездом медосмотр прошли почти 170 тысяч человек», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что число пациентов, прошедших осмотр в мобильных медицинских комплексах Московской области, в этом году в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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#медосмотр
#московская область
#подмосковье
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В центре реабилитации «Ясенки» открыли новое лечебно-диагностическое направление
17 октября 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Кабинет вегетативно-резонансной диагностики и биорезонансной терапии открыли в подмосковном центре реабилитации «Ясенки», в котором проходят восстановление участники специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Центр «Ясенки» постоянно модернизируется, закупается новейшее оборудование, специалисты проходят обучения. На днях мы запустили новое лечебное направление, которое значительно улучшит качество диагностики и лечения наших ребят», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Она добавила, что в «Ясенках» помощь получили уже около 300 бойцов СВО.

В министерстве объяснили, что вегетативно-резонансная диагностика позволяет увидеть различные отклонения в работе организма и установить причину болезненного состояния.

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#московская область
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#подмосковье
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Врач Белоусов назвал опасные для молодости продукты
Врач Белоусов: Фастфуд, мучное и кофеин ускоряют старение
16 октября 2024, 19:34

Фото: iStock/Daniel Emperador

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что есть ряд продуктов, ускоряющих старение организма.
К ним он отнёс сахар, сладкие мучные изделия, фастфуд, напитки, содержащие кофеин, алкоголь, соленая пища и жареный картофель.

«Сахар вызывает гликацию, при которой молекулы глюкозы связываются с белками, отвечающими за упругость кожи, нарушая их структуру. Трансжиры в фастфуде и маргарине нарушают кровообращение, что приводит к недостатку питательных веществ и кислорода в коже. Алкоголь разрушает коллаген и вызывает накопление токсинов в печени, что приводит к снижению упругости кожи и морщинам. Жареный картофель выделяет свободные радикалы», — пояснил в беседе с Газета.ру Белоусов.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал россиянам заменять красную икру обычными куриными яйцами, заявив, что яйца способны принести больше пользы организму.

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#картофель
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#питание
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Биолог Воробьёв предупредил об опасности овощей из погреба
16 октября 2024, 15:49

Фото: iStock/jordachelr

Биолог, агроном Михаил Воробьёв заявил, что хранящиеся в погребе овощи могут представлять серьёзную опасность для человека, так как такие продукты способны выделять вредные вещества.
Так, по его словам, у всех овощей, которых хранятся в погребах, существует газообмен, они могут потреблять кислород и постепенно выделять углекислый газ.

«Когда они сидят на грядках, это незаметно, потому что листья выделяют гораздо больше кислорода, чем они выдыхают углекислого газа. Но в погреб они попадают уже без листьев, поэтому яблоки, картофель, репа и все остальные плоды, которые хранит человек, имеют метаболизм и выделяют углекислый газ», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Воробьёв.

До этого главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян призвал не отказываться от употребления хлеба. По его словам, лучше выбирать хлеб из цельносмолотого зерна.

«Хочу подчеркнуть важность хлеба в целом, который нельзя исключать из своего рациона ни в коем случае. Но лучше отдавать предпочтения хлебу из цельносмолотого зерна. В нём больше полезных веществ и больше пищевых волокон, которые нам крайне нужны для пищеварения правильного», — приводят «Известия» слова специалиста.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.

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#опасность
#питание
#продукты
#овощи
#здоровье
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Россиянам посоветовали есть обычные яйца вместо красной икры
Диетолог Гинзбург: яйца способны принести больше пользы, чем красная икра
16 октября 2024, 06:07

Фото: istock/Михаил Руденко

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал россиянам заменять красную икру обычными куриными яйцами, заявив, что яйца способны принести больше пользы организму.

«Если вы ищете пользу, то куриные яйца намного полезнее. Красную икру в основном ценят за ее сбалансированный, изысканный вкус, а не за ее питательные качества», — отметил Гинзбург в беседе с Радио Sputnik.
Он также добавил, что употребление омега-3 жирных кислот вместе с яйцами поможет восполнить дефицит полезных жиров.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о резком снижении объемов вылова горбуши, что может привести к падению потребления красной икры в стране. По информации издания, продажи данного продукта упали на 8% в последнее время.

До этого в России отмечали сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.

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#яйца
#радио
#дефицит
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Врач Крючков раскрыл, что кроме мальтитола могло привести к отравлению зефиром
Врач Крючков: К отравлению зефиром могло привести неправильное хранение
15 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/Irina Chistyakova

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что к массовому отравлению зефиром могло привести, помимо мальтитола, неправильное хранение продукта.
Он объяснил, что сам по себе мальтитол не представляет для человека серьёзной угрозы, да и сладостями отравится также довольно сложно.

«Сладости — это не консервированные, мясные или рыбные продукты. Вероятность отравиться ими гораздо ниже. Отравление людей мог вызвать не только мальтитол в составе зефира. Если были нарушены условия хранения продукции, то в нее могли попасть инфекции или токсикоинфекции. Этого тоже не стоит исключать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Крючков.

А доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева, в свою очередь, раскрыла, чем можно заменить вредные сладости.

«Так, сезонные фрукты, ягоды и пр. – это прекрасный источник: пектины, растительные волокна, витамины, минералы, биофлавоноиды, растительная клетчатка. Это может быть и мёд. Четверти чайной ложки достаточно для того, чтобы поддержать чувство сладости. Есть стевия, кэроб, которым покрыта средиземноморская акация, кленовый сироп, или топинамбур», – рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.

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#отравление
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#опасность
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Хирург Старцева раскрыла факторы развития рака молочной железы
Хирург Старцева: Сегодня выявлены конкретные гены, связанные с развитием болезни
15 октября 2024, 18:24

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Пластический хирург, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета Олеся Старцева заявила, что факторами развития рака молочной железы являются конкретные гены, а также внешние негативные воздействия на организм.
«Одним из важных научных достижений в области изучения причин и разработки эффективного лечения рака молочной железы является связь его развития и генетики человека. Выявлены конкретные гены, связанные с возникновением рака молочной железы. Среди других факторов выделяют внешние воздействия на организм, которые могут вызвать поломку генов и запуск онкопроцесса, — радиация, профессиональные вредности, курение и, конечно, стресс», — пояснила в беседе с «Известиями» Старцева.

Она отметила, что для профилактики заболевания ничего сверхъестественного делать не надо, стоит лишь стараться вести здоровый образ жизни, а также регулярно проходить медицинские обследования.

То же посоветовала и петербургская журналистка Жанна Скворцова, которая сама толкнулась с заболеванием.

«Надо проверяться. Всем не хочется тратить время, но потом это займёт еще больше времени. Лучше узнать вовремя и вылечиться. Если что-то не так, не надо лезть в Интернет, надо просто сходить к врачу. Сейчас действительно медицина шагнула вперед. Выявляемость онкозаболеваний очень растет. Не надо мучить себя и спрашивать: «За что мне это?» Надо остановиться и спросить: «Для чего?» И ты найдешь ответ», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Жанна.

Ранее заведующая Центром генетических исследований, кандидат медицинских наук Ирина Петрова заявила, что наследственный рак груди развивается в 10% случаев.

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#разработки
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Диетолог Соломатина объяснила опасность мальтита
15 октября 2024, 17:37

Фото: iStock/stocksnapper

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.
«Мальтит, как и многие другие сахарозаменители, – это многоатомный спирт. Он плохо усваивается нашим организмом и может вызывать в кишечнике повышение осмотического давления и вследствие этого метеоризм. А так как организм пытается от этого избавиться, возникает диарея», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

А врач-эндокринолог Карина Делова уточнила, что болевые и другие неприятные синдромы и ощущения могут возникать при большом объёме потребления этого продукта.

«При больших дозах, более 90 г в сутки, потребления мальтита могут возникнуть жидкий стул и достаточно выраженный болевой синдром в кишечнике. Также он будет перегружать печень при расщеплении. Поэтому во всем хороша рациональность потребления», — отметила в беседе с «Известиями» Делова.

Ранее сообщалось, что десятки человек отравились после того, как съели зефир «Жизель», приобретенный в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».

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#отравление
#врач
#человек
#покупатели
#спирт
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В Реутове работает медицинская династия с общим трудовым стажем 80 лет
15 октября 2024, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Медицинская династия, чей общий трудовой стаж насчитывает уже 80 лет, работает в городском округе Реутов.

На благо людей трудятся реаниматолог-анестезиолог стационара №2 Центральной городской клинической больницы города Реутов Иван Прокопчук и его мама — медсестра отделения функциональной диагностики Центральной городской клинической больницы города Реутов Екатерина Прокопчук. Отец семейства Василий Прокопчук тоже связан с медицинской сферой — она работает автослесарем на реутовской подстанции скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что мама Екатерины Прокопчук тоже много лет проработала в здравоохранении — она была медсестрой.

«Общий трудовой стаж у медицинской династии Прокопчук составляет 80 лет. Ежедневно члены семьи вместе делают все возможное, чтобы горожане получали качественную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Екатерина проводит диагностические исследования: делает электрокардиограммы, холтеровское мониторирование, спирографию. Её сын Иван ежедневно спасает людей, в августе этого года он ездил в Курскую область помогать пострадавшим. А Василий Прокопчук следит за состоянием машин скорой помощи, чтобы нуждающиеся не остались без медицинской помощи.

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#реутов
#медицина
#здравоохранение
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