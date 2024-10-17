В Подмосковье с начала года диспансеризацию прошли более 4,6 млн человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 4,6 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию с начала текущего года, эта услуга оказывается бесплатно, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они поддаются лечению более эффективно. Всего с начала 2024 года диспансеризацию в Подмосковье прошли более 4,6 млн человек», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В министерстве напомнили, что записаться на диспансеризацию можно через областной портал «Здоровье», по номеру 122, через чат-бот в Telegram или инфомат в поликлинике. По результатам диспансеризации жители Московской области могут получить телемедицинскую консультацию и направление на более углублённые обследования.
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