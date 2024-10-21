Студенты медколледжа оформили 230 договоров с областной станцией скорой помощи

Фото: автомобиль скорой помощи / пресс-служба Минздрава МО
Студенты Московского областного медицинского колледжа заключили более 230 договоров на целевое обучение с областной станцией скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Учащиеся 1-4 курсов могут оформить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц или на станцию скорой помощи. Для участников программы предусмотрена стипендия от медицинского учреждения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трёх лет.
Как напомнили в министерстве, подмосковные молодые специалисты со средним медицинским образованием получают ежемесячную доплату на 7 тыс. рублей. Им доступны и другие региональные меры социальной поддержки. Информацию об этом можно найти на сайте.
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«Благодаря программе целевого обучения мы можем готовить специалистов для наших медицинских учреждений. Главное преимущество для студентов – гарантированное место работы после выпуска из колледжа. В этом году более 230 студентов заключили договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью», – отметил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как напомнили в министерстве, подмосковные молодые специалисты со средним медицинским образованием получают ежемесячную доплату на 7 тыс. рублей. Им доступны и другие региональные меры социальной поддержки. Информацию об этом можно найти на сайте.
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Лора Луганская