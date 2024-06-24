Видновские хирурги избавили пациентку от огромной опухоли, которую она боялась удалять 15 лет

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Видновской больницы удалили пациентке трёхкилограммовую опухоль, которую она носила 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 60-летняя женщина с объёмным образованием на ноге в паховой области, которое мешало ей ходить и подниматься по лестнице. Как выяснилось, она полтора десятка лет не обращалась к врачам, так как боялась операции.
Состояние пациентки осложняли сахарный диабет и избыточный вес. Врачи провели диагностику и выявили липому - доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки.
Читайте также:
Подмосковный педиатр Цуркин перечислил правила поведения с детьми в грозу
В Подмосковье заработало почти 60 единиц тяжёлого медоборудования
Нарколог Холдин предупредил о смертельной опасности спорта после вечеринки
Состояние пациентки осложняли сахарный диабет и избыточный вес. Врачи провели диагностику и выявили липому - доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки.
«В ходе полуторачасовой операции мы удалили трёхкилограммовую опухоль на одной ноге и аналогичную – на второй, которая на тот момент достигла размеров буханки хлеба. Липома, вырастая до гигантских размеров, становится опасной, так как может переродиться в онкологическую опухоль. Поэтому она требует регулярного наблюдения у врача и должна удаляться в плановом порядке», – сказал заведующий вторым хирургическим отделением Видновской больницы Денис Мирошников.Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана под амбулаторное наблюдение.
Читайте также:
Подмосковный педиатр Цуркин перечислил правила поведения с детьми в грозу
В Подмосковье заработало почти 60 единиц тяжёлого медоборудования
Нарколог Холдин предупредил о смертельной опасности спорта после вечеринки
Лора Луганская