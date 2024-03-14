В Подмосковье до конца года обновят все женские консультации

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 40 женских консультаций обновят в этом году Московской области в рамках регионального проекта «Наша женская консультация», преобразования коснутся как облика зданий, так и спектра оказываемых медицинских услуг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В минувшем году по проекту были модернизированы 35 женских консультаций, до конца этого года обновим ещё 39», — цитируются в сообщении слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.В модернизированных женских консультациях будет установлена единая система навигации, а также электронное табло с расписанием работы врачей. Зоны ожидания приёма сделают комфортными, оборудуют их телевизорами, кулерами и торговыми аппаратами.
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Лев Каштанов