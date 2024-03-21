Свыше 8 тысяч человек посетили подмосковные школы сахарного диабета

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Более 8 тысяч человек посетили школы сахарного диабета с начала года в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В школах людям помогают обучиться правильно контролировать сахар.
Стоит отметить, что записаться в школу сахарного диабета можно после постановки диагноза у лечащегося врача.
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«На таких занятиях пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов смогут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, коррекции доз инсулина, технике проведения инъекций и правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови. Обучение пациентов с сахарным диабетом играет важную роль, поскольку течение заболевания зависит, в том числе, и от самого человека. Сейчас в Подмосковье работает почти 60 школ сахарного диабета для взрослых. С начала года обучение в них прошли уже около 8 тыс. пациентов», — поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева