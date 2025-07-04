«Такие мелкие гады»: врач предупредил об опасности купания в цветущей воде

04 июля 2025, 18:38

Терапевт Жемчугов: в цветущей воде купаться небезопасно

Фото: iStock/satoru nakao

Врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о вредителях, которые обитают в цветущей воде, и призвал выбирать для купания в жаркую погоду реки, а не водохранилища и озёра.





Специалист предупредил, что в цветущей воде купаться небезопасно, так как там обитают микроскопические бактерии.





«Если это пресная вода, то это температура высокая и она непроточная. Если она непроточная, то надо посмотреть, не впадает ли туда канализация. А дальше — нет ли там птиц, какого размера эта вода, потому что птицы могут принести туда так называемые церкарии», — рассказал Жемчугов в беседе с Pravda.Ru.