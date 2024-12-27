Утверждён график приёма доноров в Подмосковье в новогодние праздники

Заправленные майонезом многокомпонентные салаты, такие как оливье, лучше давать детям старше 10-12 лет. Об этом заявила врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники «Будь Здоров» Любовь Андрян. По ее словам, у тех, кто младше, такие салаты могут вызвать тяжесть, несварение и другие проблемы с ЖКТ.