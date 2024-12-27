Утверждён график приёма доноров в Подмосковье в новогодние праздники

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье опубликовали график приёма доноров в подразделениях Центра крови региона в новогодние дни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Приём доноров в обособленных структурных подразделениях Московского областного центра крови в Подольске, Орехово-Зуеве, Щёлкове и Воскресенске состоится 28 декабря, 4 и 6 января с 8:00 до 13:00.
4 января пройдёт выездная донорская акция в Сергиевом Посаде. В Центре крови Подмосковья на улице Металлургов, 37А в Москве приём доноров будет проходить 28, 29, 30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января с 8:00 до 14:00.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Адреса отделений переливания крови и контактную информацию можно найти на сайте.
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4 января пройдёт выездная донорская акция в Сергиевом Посаде. В Центре крови Подмосковья на улице Металлургов, 37А в Москве приём доноров будет проходить 28, 29, 30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января с 8:00 до 14:00.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Адреса отделений переливания крови и контактную информацию можно найти на сайте.
«В праздники вклад доноров в здоровье пациентов остаётся важным и ценным. Служба крови Подмосковья продолжает помогать людям, проходящим лечение в больницах. Давайте сохраним непрерывной цепочку новогодних чудес и продолжим спасать жизни вместе», – сказала заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Беляева.С 9 января учреждения службы крови Московской области начнут работу в обычном режиме.
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Лора Луганская