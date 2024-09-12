Робот Светлана поможет вам вызвать врача на дом

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В Московской области звонки на горячую линию 122 обрабатывает голосовой помощник Светлана, основанный на искусственном интеллекте. Она помогает вызывать врача на дом и записываться на приём к медицинским специалистам. Светлана также самостоятельно осуществляет исходящие звонки и приглашает людей на диспансеризацию, связываясь с пациентами, к которым накануне выезжала скорая помощь, чтобы узнать их мнение о работе медиков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Робот Светлана – первый этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Сначала она помогала вызвать врача на дом и записаться на прием к специалисту. Но постепенно мы расширяли ее возможности, и теперь при необходимости она может помочь отменить запись. Раньше это приходилось делать через региональный портал Госуслуг «Здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Светлана работает круглосуточно и может одновременно обрабатывать до 600 звонков, обычно справляясь без подключения операторов.
Также записаться на приём к врачу можно по номеру 122, через региональный портал государственных услуг «Здоровье», инфомат в поликлинике и чат-бота Дениса в Telegram.
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