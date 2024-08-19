Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Пушкинской больнице заработал первый магнитно-резонансный томограф

В Пушкинской больнице заработал первый магнитно-резонансный томограф

19 августа 2024, 10:22
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оригинал
В Пушкинской больнице имени профессора В. Розанова установили новый магнитно-резонансный томограф. Сейчас он запущен в тестовом режиме. Специалисты уже прошли обучение для работы на новом оборудовании, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Продолжаем оснащать наши больницы современным тяжёлым оборудованием, в том числе аппаратами МРТ. Современная медтехника необходима для проведения точной диагностики. Для Пушкинской больницы это первый магнитно-резонансный томограф. На его закупку было направлено более 100 млн рублей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Разница компьютерной и магнитно-резонансной томографии - в принципе диагностики. В первом случае аппарат воздействует рентгеновскими лучами, во втором - постоянно пульсирующими магнитными полями.


«Исследования на компьютерном томографе более результативны для диагностики патологий плотных структур, а МРТ позволяет точнее установить аномальные изменения в мягких тканях. КТ даёт возможность выявить, к примеру, переломы костей скелета, черепа, патологии сосудов, включая инсульты. МРТ проводят для исследования головного мозга, связок, сухожилий. Он чувствительнее КТ. Однако этот аппарат не заменит, а дополнит уже существующую диагностику и расширит диагностические возможности нашей больницы», – пояснил главный врач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов.
Как отметили в министерстве, аппарат закуплен по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение».

Читайте также:

В роддомах Подмосковья напрямую зарегистрировали около 40 тыс. новорождённых

В Подмосковье с начала года выполнили более 3 тысяч процедур ЭКО

Подмосковные врачи приняли у 34-летней роженицы тройняшек и выходили их
#нацпроекты
#здоровье
#здравоохранение
#медицинское оборудование
#пушкино
#больница
#подмосковье
#московская область
#мрт
Врач-диетолог раскрыла опасность популярной диеты
Диетолог Селезнева объяснила, чем опасна питьевая диета
17 августа 2024, 08:45

Фото: istock / Dacharlie

Врач-диетолог Ксения Селезнева предупредила об опасности популярной питьевой диеты.
Как утверждает эксперт, питьевая диета является экстремальным способом снизить массу тела. Врач уверена, что есть жидкую пищу можно не больше нескольких дней. Если такие ограничения в питании затянутся на долгие месяцы, то это станет большим стрессом для организма.

«Процесс пережевывания пищи — это важный этап здорового пищеварения. Поэтому питьевую диету нельзя рекомендовать никому, даже людям без хронических заболеваний в анамнезе. Допустимы один-два разгрузочных дня, но только по медицинским показаниям и при отсутствии любых ограничений со стороны организма», — пояснила Селезнева в разговоре с «Лентой.ру».
Диетолог подчеркнула, что питьевая диета крайне опасна для людей с хроническими болезнями, в частности, с нарушениями углеводного обмена и проблемами ЖКТ. Людям с ожирением такая диета тоже не будет полезной.

По мнению Селезневой, допустимы только кратковременные разгрузочные дни с употреблением жидкой пищи, но исключительно по медицинским показаниям и при отсутствии противопоказаний.

Читайте также:

Учёный Ефимов назвал главную опасность фастфуда

Россиянам раскрыли секреты выбора качественного мёда

Диетолог Редина оценила эффективность советской диеты
#эксперт
#диета
#врач
#диетолог
#ограничения
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В роддомах Подмосковья напрямую зарегистрировали около 40 тыс. новорождённых
16 августа 2024, 20:56

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В подмосковных роддомах и перинатальных центрах с начала года родители без посещения отдела ЗАГС зарегистрировали около 40 тыс. новорождённых. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Как напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, в Московской области роженицы могут оформить рождение ребёнка напрямую в родильных домах или перинатальных центрах у сотрудника отдела ЗАГС.
«С начала года было обработано почти 40 тыс. таких заявлений. Это самый удобный для родителей формат оформления важных документов, который позволят избежать бумажной волокиты», – пояснила Болатаева.
В министерстве добавили, что работа сотрудников ЗАГС организована в 32 медучреждениях региона.

Родители, которые зарегистрировали младенца в Московской области, могут получить выплату в 20 тыс. рублей на каждого ребёнка или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье» с вещами, необходимыми в первые дни жизни малыша.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года выполнили более 3 тысяч процедур ЭКО

Подмосковные врачи приняли у 34-летней роженицы тройняшек и выходили их

Более четверти рожениц приехали в Подмосковье из других регионов и стран
#минсоцразвития мо
#роды
#роддом
#дети
#новорождённые
#загс
#регистрация
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучена опасность дыни для человека
Врач Сухорукова заявила о вреде дыни для пищеварения
16 августа 2024, 20:35

Фото: iStock/OcsanaDen

Гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что дыня может быть вредна для ЖКТ, поскольку мешает нормальному перевариванию пищи.
«Дыня не подвергается ферментации в желудке, а только в тонком кишечнике. Она «тащит» за собой продукты, съеденные до нее, так как в желудке она не задерживается. Это приводит к вздутию, отрыжке, нарушениям стула, потому что другая пища не успела перевариться в желудке и не может доперевариться в кишечнике», — пояснила в беседе с NEWS.ru Сухорукова.

Кроме этого, по её словам, дыня может спровоцировать инсулиновый скачок.

Ранее ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов заявлял, что основную опасность в фастфуде представляет добавленный в такую пищу глутамат натрия, который может вызывать ухудшение зрения и дыхания, а также ожирение.

Читайте также:

Учёный Ефимов назвал главную опасность фастфуда

Россиянам раскрыли секреты выбора качественного мёда

Диетолог Редина оценила эффективность советской диеты
#продукты
#пища
#опасность
#дыня
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Балашихинские хирурги избавили пациентку от гигантской опухоли молочной железы
16 августа 2024, 19:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного онкологического диспансера прооперировали пациентку с полуторакилограммовой опухолью молочной железы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 61-летняя женщина с жалобами на рост молочной железы, боль и одышку, которые мешали ей в повседневной жизни. В ходе обследования у пациентки выявили филлоидную опухоль – разновидность новообразования, которое развивается из железистой ткани молочной железы.
«Опухоль занимала почти весь объём правой молочной железы. Мы удалили её, сохранив саму железу. Опухоль весила порядка 1,5 кг. По результатам гистологического исследования она оказалась доброкачественной. Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога по месту жительства», – рассказал врач-онколог Александр Белко.
В министерстве напомнили, что всем женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях. Для удобства открыта самостоятельная запись жительниц Подмосковья на маммографию.

Читайте также:

В выходные жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 35 парках

Нарколог Холдин предупредил о риске внезапной смерти от энергетиков

В Подмосковье с начала года выполнили более 3 тысяч процедур ЭКО
#минздрав мо
#балашиха
#диспансер
#онкология
#хирург
#операция
#подмосковье
#московская область
#пациенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли, как правильно выбрать мороженое
Специалист Славец рекомендовала смотреть на процент жирности десерта
16 августа 2024, 19:15

Фото: iStock/Photology1971

Менеджер отдела исследований и разработок мороженого Татьяна Славец заявила, что при покупке мороженного на качество продукта указывает в первую очередь процент жирности.
«Перед покупкой мороженого первое, на что стоит обратить внимание, это процент жирности. Он показывает, какой именно десерт находится перед покупателем. Для пломбира — 12-20%; сливочного — 8-11,5%; молочного — 0,5-7,5%. А, например, шоколад обязан быть хрустящим и даже если это шоколадная крошка, вкус какао-бобов должен отчетливо ощущаться. Правильно выбранное мороженое способно не только охладить в жару, но и принести пользу организму», — пояснила в беседе с Газета.ру Славец.

Что касается фруктового льда, то он, по словам специалиста, должен состоять из фруктового или ягодного сока и натуральных красителей.

А диетолог Полина Журавлева заявила о вреде кремовых тортов, в частности, для диабетиков, детей и мужчин старше 50 лет, страдающим гипертонией или атеросклерозом.

«Трансжиры, содержащиеся не только в креме, но и в основе торта при регулярном употреблении повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее в пресс-службе Роскачества заявляли, что при выборе мороженого в первую очередь следует изучить его состав.

Читайте также:

Подмосковье занимает первое место в России по объёму производства шоколада

В Роскачестве научили выбирать правильное мороженое

В Индии в рожке с мороженым обнаружили человеческий палец
#диетолог
#мороженое
#шоколад
#здоровье
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вирусолог Альтштейн раскрыл, распространится ли в мире оспа обезьян
Вирусолог Альтштейн усомнился в распространении оспы обезьян
16 августа 2024, 17:48

Фото: iStock/BeritK

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в мире и в России, в частности, навряд ли распространится оспа обезьян.
«В этом году идёт более вирулентный вариант этого вируса, отличающийся от того, который шёл в 2022-2023 годах по миру. Это всё-таки вирус, достаточно известный, и он не такой изменчивый, как коронавирусы. Но Роспотребнадзор наблюдает за ситуацией и отслеживает возможность завоза в Россию. Даже если такой завоз произойдёт, вряд ли это приведёт к широкому распространению инфекции», — пояснил в беседе с RT Альтштейн.

А врач-инфекционист Елена Мескина объяснила рост заболеваемости коронавирусом сезонностью и более активной миграцией россиян в связи с отпусками.

«Рост заболеваемости коронавирусом — это закономерное явление. Вирус меняется, и эти волны заболеваемости естественным образом проявляются. Также в летний период большое количество людей путешествуют, этот фактор также влияет на рост случаев заражения в Москве», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров заявлял, что заражение ротавирусом на курортах происходит в основном не через море, а через туалетные комнаты и грязные руки.

Читайте также:

Подмосковный иммунолог Продеус раскрыл, для кого смертельно опасен ротавирус

Инфекционист Никифоров раскрыл истинные источники заражения ротавирусом

Врач Демьяновская заявила о смертельной опасности энтеровируса
#вирус
#море
#врач
#заражение
#инфекция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В выходные жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 35 парках
16 августа 2024, 17:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящие выходные, 17 и 18 августа, в парках Московской области вновь будут работать выездные бригады врачей. Проверить своё здоровье жители смогут в 35 парках, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С начала лета здоровье в парках региона проверили уже почти 7,8 тыс. человек. Такой формат очень удобен, так как позволяет получить консультацию специалиста в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как напомнили в ведомстве, для прохождения профосмотра при себе ужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследованипридут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

При необходимости врачи направят пациента в поликлинику на углублённое обследование.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года выполнили более 3 тысяч процедур ЭКО

В подмосковной деревне Назарьево построят фельдшерский здравпункт

Подмосковные врачи приняли у 34-летней роженицы тройняшек и выходили их
#здравоохранение
#минздрав мо
#парки
#диспансеризация
#медицина
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Спасает жизнь»: Невролог Хорошев назвал продукт, предотвращающий инсульты и инфаркты
Невролог Хорошев: нехватка калия провоцирует аритмию, инсульты и инфаркты
16 августа 2024, 15:50

Фото: iStock/brizmaker

Смертность от болезней системы кровообращения, в том числе от инфаркта и инсульта, в России снизилась, однако все равно является достаточно высокой. Как не стать жертвой сосудистой трагедии?
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» объяснил, из-за чего чаще всего происходят инсульты.
«Человек потеет и теряет большое количество электролитов — солей, которые нам нужны для того, чтобы управлять тканями или чтобы ткани могли управлять сами собой. Очень частая причина смерти людей, особенно на дачах. Количество калия, выходящего через кожу, человек не компенсирует, у него начинается аритмия, а дальше инсульт и смерть», — заявил эксперт.

Он рассказал, как компенсировать калий в организме, назвав один простой продукт, знакомый всем.
«Компенсировать калий в организме можно с помощью бананов, то есть съедать один банан в день. Если бы люди это знали, тысячи жизни россиян ежегодно были бы спасены от инфаркта и инсульта. Потому что калий нужен всем. Достаточно съедать один банан в день, чтобы забыть про эту проблему», — заявил врач.

По его мнению, также можно принимать средства для снижения агрегации эритроцитов, однако это только по рекомендациям лечащих врачей.

Читайте также:

«В беспомощном состоянии»: Врач назвал симптомы инсульта и причины его возникновения

Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти

«Забудьте позу молящегося»: Врач раскрыл способы спасения от инфаркта в жару
#эксперт
#смерть
#инсульт
#врач
#человек
#симптомы
#люди
#инфаркт
#кровь
#здоровье
#врачи
#заболевания
#больницы
#больные
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«В беспомощном состоянии»: Врач назвал симптомы инсульта и причины его возникновения
Врач Хорошев: инсульт возникает из-за тромбоза
16 августа 2024, 13:26

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Проблема сосудистых заболеваний, к которым относится инсульт, до сих пор актуальна. Еще недавно считалось, что инсульт — это исключительно возрастное заболевание, однако, сейчас оно встречается у молодых людей и пациентов среднего возраста. И самое страшное, что его нельзя спрогнозировать, а порой даже определить.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что распознать тяжесть инсульта обыватель не сможет, как и самостоятельно определить симптомы, однако это сможет заметить и сделать находящийся рядом человек.
«Происходит мгновенное выпадение функций мозга: двигательной, когнитивной (память и мышление), нарушается чувствительность. Ослабляется мимика на одной стороне лица, начинаешь говорить, булькая ртом. Речь становится непонятной, руки обвисают и не могут подниматься и двигаться. Критичность к проблеме снижена, поэтому сам человек этого не поймет. Он может упасть и в беспомощном состоянии находиться до гибели или до тех пор, пока его не найдут. Счастье, если рядом оказывается родственник, друг, сосед, который видит со стороны и может помочь», — сказал врач.

Эксперт также развеял миф о том, что стресс провоцирует инсульт.
«Считают, что якобы стресс вызывает сужение сосудов, из-за чего кровь перестает поступать в какой-то регион головного мозга, и наступает инсульт. Это абсурд. Связь стресса с инсультом совсем другая, стресс может вызывать нарушение сердцебиения, что приводит к тромбозу. Тромбы выстреливают в печень, в легкие и головной мозг. Они приходят в сосудистые сплетения, которые питают головной мозг от коры вглубь», — объяснил эксперт.

По его мнению, инсульт возникает не из-за сужения сосудов. И если давать средство для снижения давления, то больному станет еще хуже, и тяжесть инсульта усугубится, заключил специалист.

Читайте также:

«Забудьте позу молящегося»: Врач раскрыл способы спасения от инфаркта в жару

Избыток соли и недостаток сна: ученые выяснили, какие привычки продлят жизнь

Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти
#ученые
#эксперт
#инсульт
#кровь
#врач
#счастье
#память
#нарушение
#человек
#регион
#симптомы
#стресс
#смерть
#инфаркт
#помощь
#врачи
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф