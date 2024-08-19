В Пушкинской больнице заработал первый магнитно-резонансный томограф

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Пушкинской больнице имени профессора В. Розанова установили новый магнитно-резонансный томограф. Сейчас он запущен в тестовом режиме. Специалисты уже прошли обучение для работы на новом оборудовании, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Продолжаем оснащать наши больницы современным тяжёлым оборудованием, в том числе аппаратами МРТ. Современная медтехника необходима для проведения точной диагностики. Для Пушкинской больницы это первый магнитно-резонансный томограф. На его закупку было направлено более 100 млн рублей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Разница компьютерной и магнитно-резонансной томографии - в принципе диагностики. В первом случае аппарат воздействует рентгеновскими лучами, во втором - постоянно пульсирующими магнитными полями.
«Исследования на компьютерном томографе более результативны для диагностики патологий плотных структур, а МРТ позволяет точнее установить аномальные изменения в мягких тканях. КТ даёт возможность выявить, к примеру, переломы костей скелета, черепа, патологии сосудов, включая инсульты. МРТ проводят для исследования головного мозга, связок, сухожилий. Он чувствительнее КТ. Однако этот аппарат не заменит, а дополнит уже существующую диагностику и расширит диагностические возможности нашей больницы», – пояснил главный врач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов.Как отметили в министерстве, аппарат закуплен по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение».
Читайте также:
В роддомах Подмосковья напрямую зарегистрировали около 40 тыс. новорождённых
В Подмосковье с начала года выполнили более 3 тысяч процедур ЭКО
Подмосковные врачи приняли у 34-летней роженицы тройняшек и выходили их
Лора Луганская