Терапевт Махова посоветовала экстренно обратиться к врачу при кашле с кровью

04 сентября 2026, 17:24

Фото: iStock/Dima Berlin

Даже единоразовое появление небольших алых прожилок крови в мокроте на фоне простуды не является нормой и указывает на осложнение болезни. Об этом предупредила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.





В разговоре с RuNews24.ru она отметила, что при интенсивном кашле происходит механическая микротравматизация и разрыв мелких поверхностных капилляров воспаленной слизистой оболочки дыхательных путей. В таком случае кровь выглядит как единичные прожилки, смешанные со слизью.





«Даже если вы уверены, что причина в кашле, появление крови требует осмотра врача для исключения осложнений», — посоветовала врач.