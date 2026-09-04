Терапевт Махова посоветовала экстренно обратиться к врачу при кашле с кровью
Даже единоразовое появление небольших алых прожилок крови в мокроте на фоне простуды не является нормой и указывает на осложнение болезни. Об этом предупредила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.
В разговоре с RuNews24.ru она отметила, что при интенсивном кашле происходит механическая микротравматизация и разрыв мелких поверхностных капилляров воспаленной слизистой оболочки дыхательных путей. В таком случае кровь выглядит как единичные прожилки, смешанные со слизью.
«Даже если вы уверены, что причина в кашле, появление крови требует осмотра врача для исключения осложнений», — посоветовала врач.
Регулярный кашель с кровью в медицине классифицируется как «кровохарканье». Такое состояние требует немедленной госпитализации. За этим симптомом могут скрываться тяжелая пневмония, туберкулез или онкологические процессы. Само это не пройдет, заключила Махова.