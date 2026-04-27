Терапевт назвал причины метеозависимости

Терапевт Тринц: Хронические болезни усиливают метеозависимость
Метеозависимостью чаще страдают люди с хроническими заболеваниями. Об этом предупредил врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Даниил Тринц.
По ее словам, при изменении погодных условий у некоторых усиливаются боли или повышается артериальное давление и усиливается одышка.
«Пациенты с хронической суставной болью, скелетно-мышечной болью отмечают усиление или появление боли при изменении погодных условий. У некоторых людей возникают нарушения сна, включая бессонницу. Даже у здоровых людей могут появляться раздражительность, тревожность, апатия и снижение работоспособности», — отметил Тринц в разговоре с «Известиями».
Чтобы облегчить состояние, врач посоветовал сохранять физическую активность, сбалансированно питаться, отказаться от вредных привычек, а также полноценно отдыхать в ночное время.
Тем временем врач — эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская добавила, что перепад температуры может привести к колебаниям артериального давления, учащению пульса и риску сосудистых кризов.
«Пациенты с гипертонией могут отмечать подъем давления, а гипотоники — резкую слабость и головокружение. У метеочувствительных людей нередко возникает давящая или пульсирующая головная боль, особенно в височной и затылочной областях», — рассказала врач в беседе с RT.
Демьяновская подчеркнула, что подобные состояния могут опасными для пожилых людей и пациентов с атеросклерозом, поскольку температурные могут влиять на вязкость крови, что увеличивает риск тромбообразования.