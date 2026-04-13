Терапевт назвала причины ощущения кома в горле
Терапевт Чернышова: Стресс и онкология могут вызывать чувство кома в горле
Вызывать чувство кома в горле могут заболевания ЖКТ, поллиноз, стресс или онкология. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Чаще всего источником проблемы становится увеличение щитовидной железы или возникновение на ней узла. В этом случае оказывается давление на окружающие ткани, что вызывает чувство инородного тела в горле.
«Однако это может быть связано и с заболеванием желудочно-кишечного тракта – гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). При ней содержимое желудка забрасывается в пищевод и в глотку, в результате чего возникает раздражение слизистой оболочки, отек, а также то самое неприятное ощущение кома», — отметила Чернышова в разговоре с Москвой 24.
Также причинами могут стать шейный остеохондроз, аллергия на цветение или онкологическое заболевание в районе глотки. В этой связи эксперт порекомендовала не игнорировать подобное состояние и обязательно обращаться к врачу, чтобы разобраться в причине.
Если в результате обследования заболевания внутренних органов будут исключены, значит причина кроется в психологическом состоянии. Ком в горле может возникать и на фоне сильных эмоциональных переживаний или длительного стресса, заключила Чернышова.