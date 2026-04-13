Терапевт назвала причины ощущения кома в горле

Терапевт Чернышова: Стресс и онкология могут вызывать чувство кома в горле

Вызывать чувство кома в горле могут заболевания ЖКТ, поллиноз, стресс или онкология. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





Чаще всего источником проблемы становится увеличение щитовидной железы или возникновение на ней узла. В этом случае оказывается давление на окружающие ткани, что вызывает чувство инородного тела в горле.





«Однако это может быть связано и с заболеванием желудочно-кишечного тракта – гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). При ней содержимое желудка забрасывается в пищевод и в глотку, в результате чего возникает раздражение слизистой оболочки, отек, а также то самое неприятное ощущение кома», — отметила Чернышова в разговоре с Москвой 24.