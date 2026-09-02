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В РАН сообщили, как защитить иммунитет от гонконгского гриппа

Академик РАН Зверев назвал вакцинацию главной защитой от гонконгского гриппа
Фото: iStock/Inside Creative House

Вакцинация является главным способом защиты от гонконгского гриппа. Об этом сообщил NEWS.ru советский и российский микробиолог, вирусолог и иммунолог академик РАН Виталий Зверев.



По словам специалиста, вакцинация полностью исключает риск осложнений и летальных исходов при гриппе. Эффективность прививки оценивается примерно в 80–85%. Зверев отметил, что у привитых не возникает осложнений, а также не было зафиксировано ни одного случая смерти от гриппа.

Академик добавил, что люди, прошедшие вакцинацию, значительно реже страдают от других респираторных заболеваний в осенне-зимний сезон. Зверев объяснил это тем, что вакцина активизирует врожденный неспецифический иммунитет, что способствует более лёгкому и редкому течению других инфекций.

Екатерина Коршунова

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